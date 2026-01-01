Filestash는 오픈 소스, 스토리지에 구애받지 않는 파일 관리 플랫폼으로, 20개 이상의 프로토콜(FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox 등)을 통해 파일에 액세스할 수 있는 깔끔한 브라우저 인터페이스를 제공합니다. 각 스토리지 시스템에 대해 별도의 클라이언트를 유지하는 대신, Filestash는 단일의 직관적인 웹 인터페이스 아래에서 이들을 통합합니다.

자체 VPS에 Filestash를 셀프 호스팅하면 스토리지 자격 증명 및 파일 전송을 구독료나 타사 종속성 없이 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이미 사용 중인 모든 스토리지에 연결하고, 인증을 구성하며, 팀과 액세스를 공유하세요.