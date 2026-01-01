원클릭 설치로 Filestash를 배포하세요.
FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git 및 20개 이상의 스토리지 백엔드에 브라우저 기반 액세스를 제공하는 자체 호스팅 웹 파일 관리자입니다.
Filestash용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Filestash 활용으로 만들 수 있는 것
Filestash는 오픈 소스, 스토리지에 구애받지 않는 파일 관리 플랫폼으로, 20개 이상의 프로토콜(FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox 등)을 통해 파일에 액세스할 수 있는 깔끔한 브라우저 인터페이스를 제공합니다. 각 스토리지 시스템에 대해 별도의 클라이언트를 유지하는 대신, Filestash는 단일의 직관적인 웹 인터페이스 아래에서 이들을 통합합니다.
자체 VPS에 Filestash를 셀프 호스팅하면 스토리지 자격 증명 및 파일 전송을 구독료나 타사 종속성 없이 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이미 사용 중인 모든 스토리지에 연결하고, 인증을 구성하며, 팀과 액세스를 공유하세요.
Filestash의 주요 특징
20+ 저장소 백엔드
FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox 등과 단일 통합 인터페이스에서 클라이언트를 전환할 필요 없이 연결하세요.
다중 접속 프로토콜
웹 UI, SFTP 게이트웨이, WebDAV 또는 S3 호환 API를 통해 파일에 액세스하여 Filestash가 기존 도구 및 워크플로우와 함께 작동하도록 합니다.
브라우저 내 문서 편집
선택적 Collabora Online 통합을 통해 데스크톱 앱이나 파일 다운로드 없이 브라우저에서 직접 오피스 문서를 편집할 수 있습니다.
플러그인 건축
Filestash를 특수 파일 뷰어, 인증 백엔드, 스토리지 커넥터 및 워크플로 자동화를 위한 플러그인으로 확장하세요.
AI 기반 검색
스마트 검색과 지능형 폴더를 통해 연결된 모든 스토리지 백엔드에서 파일을 빠르게 찾을 수 있습니다.
Hostinger에서 Filestash을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.