Haven 원클릭 설치.
개인 일기, 가족 소식, 그리고 초대하는 사람들과만 공유하는 글쓰기를 위한 개인용 자체 호스팅 블로그 플랫폼입니다.
Haven용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Haven의 주요 특징
기본적으로 비공개
자체 가입이 불가능하므로, 초대된 독자만 귀하의 게시물, 사진, 댓글을 볼 수 있습니다. 이는 가족 블로그나 개인 일기장에 이상적입니다.
마크다운 에디터
마크다운으로 게시물을 작성하고, 실시간 미리보기와 함께 임베디드 이미지, 비디오 및 오디오를 편집기 내에서 직접 렌더링합니다.
내장형 RSS 리더
별도의 피드 리더 없이 대시보드에서 다른 Haven 블로그 및 공개 피드를 팔로우하세요.
비공개 RSS 피드
초대된 각 독자는 개인 인증 RSS URL을 받게 되므로, 블로그를 공개적으로 노출하지 않고도 어떤 피드 리더에서든 구독할 수 있습니다.
대역폭 친화적
업로드된 이미지는 자동으로 다운스케일링되며 인터페이스는 자바스크립트 프레임워크 없이 제공되므로, 느린 네트워크에서도 페이지가 빠르게 유지됩니다.
테마 맞춤 설정
코드베이스를 포크하지 않고도 관리자에서 직접 사용자 지정 CSS와 글꼴을 삽입하여 개인 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.
Hostinger에서 Haven을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.