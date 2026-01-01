ONLYOFFICE Docs 원클릭 설치.
브라우저에서 Word, Excel, PowerPoint 파일을 실시간으로 공동 편집할 수 있는 자체 호스팅 온라인 오피스 스위트입니다.
ONLYOFFICE Docs용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ONLYOFFICE Docs 활용으로 만들 수 있는 것
ONLYOFFICE Docs (문서 서버)는 DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF 및 기타 형식의 브라우저 기반 공동 편집 기능을 자체 서버에 제공하는 오픈 소스 온라인 오피스 스위트입니다. 픽셀 완벽한 Microsoft Office 형식 호환성을 제공하여, 문서를 타사 서비스에 노출하지 않고도 클라우드 오피스 도구를 원활하게 대체할 수 있습니다.
ONLYOFFICE Docs를 자체 호스팅하면 문서 프라이버시가 최우선이 됩니다. 파일은 인프라를 벗어나지 않습니다. Nextcloud, ownCloud, Seafile 및 수십 개의 다른 플랫폼과 공식 커넥터를 통해 통합되며, API 액세스를 보호하기 위해 JWT 토큰 보안을 사용합니다. 커뮤니티 에디션은 최대 20개의 동시 편집 연결을 무료로 지원합니다.
ONLYOFFICE Docs의 주요 특징
실시간 협업
여러 사용자가 실시간 커서 추적, 댓글, 변경 내용 추적 기능을 통해 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 동시에 공동 편집할 수 있습니다.
MS Office 호환성
DOCX, XLSX, PPTX 파일을 높은 충실도로 열고, 편집하고, 저장할 수 있습니다. 형식 변환 아티팩트나 레이아웃 변경이 발생하지 않습니다.
다중 형식 지원
DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF 등을 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 편집기 전반에서 지원합니다.
JWT API 보안
JSON 웹 토큰 유효성 검사는 모든 API 요청을 보호하여 승인된 통합 및 사용자만 문서 서버에 액세스할 수 있도록 합니다.
Nextcloud 및 Seafile 통합
Nextcloud, ownCloud, Seafile 및 40개 이상의 다른 플랫폼을 위한 공식 커넥터는 ONLYOFFICE Docs를 드롭인 협업 편집 백엔드로 전환합니다.
PDF 편집기 및 양식
PDF를 편집하고 추가 소프트웨어 또는 플러그인 없이 브라우저에서 직접 작성 가능한 PDF 양식을 생성하세요.
Hostinger에서 ONLYOFFICE Docs을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.