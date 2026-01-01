ONLYOFFICE Docs (문서 서버)는 DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF 및 기타 형식의 브라우저 기반 공동 편집 기능을 자체 서버에 제공하는 오픈 소스 온라인 오피스 스위트입니다. 픽셀 완벽한 Microsoft Office 형식 호환성을 제공하여, 문서를 타사 서비스에 노출하지 않고도 클라우드 오피스 도구를 원활하게 대체할 수 있습니다.

ONLYOFFICE Docs를 자체 호스팅하면 문서 프라이버시가 최우선이 됩니다. 파일은 인프라를 벗어나지 않습니다. Nextcloud, ownCloud, Seafile 및 수십 개의 다른 플랫폼과 공식 커넥터를 통해 통합되며, API 액세스를 보호하기 위해 JWT 토큰 보안을 사용합니다. 커뮤니티 에디션은 최대 20개의 동시 편집 연결을 무료로 지원합니다.