IT 툴 원클릭 설치
인코더, 포맷터, 해시 생성기, 네트워크 도구 등 개발자 유틸리티를 하나의 인터페이스에 모아 자체 호스팅하는 컬렉션
IT Tools용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
IT Tools 활용으로 만들 수 있는 것
IT Tools는 개발자, 시스템 관리자 및 IT 전문가를 위한 수십 가지의 필수 유틸리티를 깔끔한 단일 웹 인터페이스에 한데 모았습니다. JSON 포맷터 및 JWT 디코더부터 서브넷 계산기 및 비밀번호 생성기까지, 모든 도구는 전적으로 브라우저에서 실행되므로 민감한 데이터가 기기를 벗어나지 않습니다.
VPS에 IT Tools를 자체 호스팅하면 공개 온라인 서비스에 의존하지 않고 팀에 비공개적이고 항상 사용 가능한 도구 상자를 제공합니다. 이는 타사 웹 도구 사용에 대한 보안 정책이 있는 조직이나 외부 인터넷 액세스가 제한된 환경에서 특히 유용합니다.
IT Tools의 주요 특징
클라이언트 측 처리
모든 작업은 브라우저에서 직접 실행됩니다. — 토큰, 해시, 인증서와 같은 민감한 데이터는 서버에 도달하지 않습니다.
암호화 및 해시 도구
MD5, SHA, bcrypt 해시를 생성하고, UUID를 만들고, JWT 토큰을 디코딩하며, 인터페이스를 벗어나지 않고 Base64 및 HMAC를 사용합니다.
코드 포맷터
API, 로그 또는 빌드 파이프라인의 출력을 정리하기 위해 JSON, SQL, XML, CSS, JavaScript를 즉시 정돈하고 압축하세요.
네트워크 유틸리티
일상적인 네트워크 관리 작업을 위한 IPv4 및 IPv6 서브넷 계산기, 포트 검사기, MAC 주소 조회 도구.
생성기 및 변환기
강력한 비밀번호 생성, 로렘 입숨, 날짜 변환, 단위 변환 및 진법 변환을 하나의 검색 가능한 인터페이스에서.
Hostinger에서 IT Tools을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.