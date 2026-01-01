Xibo CMS는 성숙하고 완전한 오픈 소스 디지털 사이니지 플랫폼으로, 단일 로비 화면부터 전국 수천 개의 엔드포인트에 이르기까지 수많은 디스플레이에 걸쳐 레이아웃을 디자인하고, 미디어 라이브러리를 정리하며, 콘텐츠를 예약하는 데 사용됩니다. CMS는 사용자, 권한, 캠페인, 시간대별 콘텐츠 관리 및 재생 증명 보고를 처리하며, 한편 Android, webOS, Tizen, Linux 또는 Windows에서 실행되는 경량 Xibo Player는 화면에 콘텐츠를 렌더링합니다.

VPS에 Xibo CMS를 자체 호스팅하면 디스플레이당 SaaS 요금 없이 일정, 잠재 고객 분석 및 미디어 자산을 직접 제어할 수 있습니다. 이 템플릿은 MySQL과 함께 CMS를 제공하며, 실시간 플레이어 제어를 위한 XMR 메시지 릴레이, 캐싱을 위한 Memcached, 그리고 임베디드 차트를 위한 QuickChart가 포함되어 있습니다. 이 모든 것은 함께 연결되어 자동 HTTPS가 적용된 사전 설치된 Traefik 리버스 프록시를 통해 노출됩니다.