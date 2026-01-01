Xibo CMS 원클릭 설치.
하나의 중앙 서버에서 여러 디스플레이 네트워크에 걸쳐 레이아웃과 미디어를 스케줄링할 수 있는 오픈 소스 디지털 사이니지 CMS.
Xibo CMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Xibo CMS 활용으로 만들 수 있는 것
Xibo CMS는 성숙하고 완전한 오픈 소스 디지털 사이니지 플랫폼으로, 단일 로비 화면부터 전국 수천 개의 엔드포인트에 이르기까지 수많은 디스플레이에 걸쳐 레이아웃을 디자인하고, 미디어 라이브러리를 정리하며, 콘텐츠를 예약하는 데 사용됩니다. CMS는 사용자, 권한, 캠페인, 시간대별 콘텐츠 관리 및 재생 증명 보고를 처리하며, 한편 Android, webOS, Tizen, Linux 또는 Windows에서 실행되는 경량 Xibo Player는 화면에 콘텐츠를 렌더링합니다.
VPS에 Xibo CMS를 자체 호스팅하면 디스플레이당 SaaS 요금 없이 일정, 잠재 고객 분석 및 미디어 자산을 직접 제어할 수 있습니다. 이 템플릿은 MySQL과 함께 CMS를 제공하며, 실시간 플레이어 제어를 위한 XMR 메시지 릴레이, 캐싱을 위한 Memcached, 그리고 임베디드 차트를 위한 QuickChart가 포함되어 있습니다. 이 모든 것은 함께 연결되어 자동 HTTPS가 적용된 사전 설치된 Traefik 리버스 프록시를 통해 노출됩니다.
Xibo CMS의 주요 특징
레이아웃 디자이너
브라우저의 드래그 앤 드롭 시각 편집기를 사용하여 이미지, 비디오, 웹 페이지, RSS, 티커 및 위젯을 혼합한 다중 영역 레이아웃을 만드세요.
일정 관리 및 시간대별 설정
캠페인을 날짜 범위, 시간대, 요일, 반복 설정 또는 우선순위에 따라 예약합니다. 지리 정보 기반 및 이벤트 트리거 재생을 포함합니다.
표시 그룹 관리
수백 또는 수천 개의 화면을 그룹 및 태그로 분류한 다음, 하나의 중앙 콘솔에서 각 세그먼트에 다른 일정을 푸시하세요.
실시간 플레이어 조작
포함된 XMR 메시지 릴레이는 게시하는 즉시 연결된 플레이어에게 레이아웃 변경, 스크린샷 요청 및 명령을 푸시합니다.
재생 증명 보고
규정 준수 및 광고 대사를 위해 디스플레이별 재생 통계를 캡처하며, 보고서는 CSV로 내보내거나 차트로 렌더링할 수 있습니다.
크로스 플랫폼 플레이어
CMS를 무료 또는 라이선스 Xibo 플레이어와 페어링하여 Android, webOS, Tizen, Linux 및 Windows에서 거의 모든 사이니지 하드웨어를 구동할 수 있습니다.
Hostinger에서 Xibo CMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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