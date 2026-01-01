Grocy 원클릭 설치
식품 재고, 유통기한 및 쇼핑 목록을 추적하는 셀프 호스팅 식료품 및 가계 관리 앱.
Grocy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Grocy 활용으로 만들 수 있는 것
Grocy는 식료품 재고를 중심으로 구축된 웹 기반 가계 관리 시스템입니다. 이 시스템은 현재 보유하고 있는 품목, 유통기한, 소비량을 추적하며, 이 데이터를 사용하여 정확한 쇼핑 목록을 생성하고, 낭비를 방지하며, 이미 팬트리에 있는 재료로 레시피를 계획하는 데 도움을 줍니다.
VPS에 자체 호스팅하면 가계 재고 데이터가 비공개로 유지되며, 집에서든 매장에서든 모든 가족 기기에서 접근할 수 있고, 구독에 묶이거나 공급업체에 의해 중단될 염려가 없습니다. 가벼운 PHP 및 SQLite 스택은 평범한 VPS에서도 다른 서비스와 함께 원활하게 실행됩니다.
Grocy의 주요 특징
만료일 추적
모든 제품의 구매일과 유통기한을 기록하면 Grocy가 품목이 상하기 전에 사용자에게 알림을 보내어 가정의 음식물 쓰레기를 줄일 수 있습니다.
스마트 쇼핑 목록
쇼핑 목록은 레시피 요구 사항 및 최소 재고 임계값에 따라 자동으로 생성되므로 실제로 필요한 것만 구매할 수 있습니다.
바코드 스캐닝
어떤 모바일 브라우저에서든 제품 바코드를 스캔하여 제품 이름이나 수량을 수동으로 입력할 필요 없이 즉시 항목을 조회하고 기록할 수 있습니다.
레시피 관리
재료 수량과 함께 레시피를 저장하고, Grocy가 쇼핑 목록에 부족한 것을 정확히 추가하기 전에 현재 재고를 확인하도록 하세요.
홈 자동화 통합
완전한 REST API는 Home Assistant, 바코드 스캐너 앱 및 기타 자체 호스팅 도구와의 통합을 가능하게 하여 완전히 자동화된 가정 워크플로우를 구축할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Grocy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.