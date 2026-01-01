Grocy는 식료품 재고를 중심으로 구축된 웹 기반 가계 관리 시스템입니다. 이 시스템은 현재 보유하고 있는 품목, 유통기한, 소비량을 추적하며, 이 데이터를 사용하여 정확한 쇼핑 목록을 생성하고, 낭비를 방지하며, 이미 팬트리에 있는 재료로 레시피를 계획하는 데 도움을 줍니다.

VPS에 자체 호스팅하면 가계 재고 데이터가 비공개로 유지되며, 집에서든 매장에서든 모든 가족 기기에서 접근할 수 있고, 구독에 묶이거나 공급업체에 의해 중단될 염려가 없습니다. 가벼운 PHP 및 SQLite 스택은 평범한 VPS에서도 다른 서비스와 함께 원활하게 실행됩니다.