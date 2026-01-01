Iceshrimp 원클릭 설치로 배포.
.NET 기반으로 구축된 분산형 ActivityPub 소셜 네트워크로, Misskey를 계승하여 더 빠르고 효율적인 백엔드를 제공합니다.
Iceshrimp용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Iceshrimp 활용으로 만들 수 있는 것
Iceshrimp.NET은 Iceshrimp 페디버스 서버를 전면 재작성한 것으로, 기존 Node.js 스택을 최신 .NET 백엔드와 Blazor WebAssembly 프론트엔드로 교체했습니다. 그 결과, Misskey 계열 서버의 메모리 및 CPU 사용량의 극히 일부만으로 ActivityPub을 실행하면서도 더 넓은 페디버스 생태계와 완벽하게 호환되는 분산형 소셜 네트워크가 탄생했습니다.
VPS에 Iceshrimp를 자체 호스팅하면 알고리즘 피드, 광고, 플랫폼 종속성 없이 커뮤니티, 콘텐츠 및 운영 정책을 직접 제어할 수 있습니다. 또한 Mastodon 호환 API를 통해 사용자는 즐겨 사용하는 모바일 및 웹 클라이언트를 계속 사용할 수 있습니다.
Iceshrimp의 주요 특징
ActivityPub 연동
마스토돈, 미스키, 플레로마 및 나머지 페디버스와 네이티브로 연결되어 사용자들이 수천 개의 독립 서버에서 팔로우하고 상호작용할 수 있습니다.
Mastodon 호환 API
Elk, Phanpy, Ice Cubes, Tusky와 같은 인기 있는 Mastodon 클라이언트에 대한 드롭인 지원은 사용자들이 이미 좋아하는 앱을 계속 사용할 수 있음을 의미합니다.
린 .NET 백엔드
새로운 .NET 백엔드는 Misskey 계열 서버보다 훨씬 더 빠르고 자원 효율적이어서, 더 작은 VPS 상품으로도 연합 호스팅이 가능합니다.
설정 가능한 공개 미리보기
HTML 전용 공개 미리보기를 사용하면 로그아웃한 방문자가 전체 클라이언트 앱을 노출하지 않고도 로컬 콘텐츠를 탐색할 수 있으며, 표시되는 내용에 대한 세부적인 제어 기능을 제공합니다.
승인된 가져오기 및 차단 목록
승인된 페치, 차단 목록 또는 허용 목록 페더레이션 모드, 그리고 구성 가능한 서명 유효성 검사에 대한 내장 지원은 관리자에게 강력한 중재 도구를 제공합니다.
Iceshrimp-JS에서 마이그레이션
잘 지원되는 업그레이드 경로는 기존 Iceshrimp-JS 인스턴스가 계정, 게시물 또는 팔로우를 잃지 않고 새 백엔드로 이동할 수 있음을 의미합니다.
Hostinger에서 Iceshrimp을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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