Iceshrimp.NET은 Iceshrimp 페디버스 서버를 전면 재작성한 것으로, 기존 Node.js 스택을 최신 .NET 백엔드와 Blazor WebAssembly 프론트엔드로 교체했습니다. 그 결과, Misskey 계열 서버의 메모리 및 CPU 사용량의 극히 일부만으로 ActivityPub을 실행하면서도 더 넓은 페디버스 생태계와 완벽하게 호환되는 분산형 소셜 네트워크가 탄생했습니다.

VPS에 Iceshrimp를 자체 호스팅하면 알고리즘 피드, 광고, 플랫폼 종속성 없이 커뮤니티, 콘텐츠 및 운영 정책을 직접 제어할 수 있습니다. 또한 Mastodon 호환 API를 통해 사용자는 즐겨 사용하는 모바일 및 웹 클라이언트를 계속 사용할 수 있습니다.