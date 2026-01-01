Mixpost 원클릭 설치.
버퍼, 후트스위트 및 기타 상업용 스케줄러의 대안으로 구축된 자체 호스팅 소셜 미디어 예약 및 관리 플랫폼.
Mixpost용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mixpost 활용으로 만들 수 있는 것
Mixpost는 Buffer, Hootsuite 및 기타 상업용 소셜 미디어 스케줄러의 무료 대안으로 구축된 자체 호스팅 소셜 미디어 예약 및 관리 플랫폼입니다. 에이전시, 마케터 및 개인 크리에이터는 계정당 수수료, 게시물 제한 또는 분석 할당량 없이 단일 캘린더에서 여러 소셜 네트워크에 걸쳐 콘텐츠를 계획하고, 예약하고, 게시할 수 있습니다. 깔끔한 웹 UI는 시각적 콘텐츠 예약, 미디어 라이브러리, 게시물 템플릿 및 플랫폼별 미리보기 렌더링을 제공합니다.
VPS에 Mixpost를 자체 호스팅하면 가격을 변경하거나 API 속도 제한을 부과할 수 있는 타사 SaaS를 통과하는 대신 모든 게시물, 예약된 대기열, 분석 이벤트 및 연결된 소셜 계정을 인프라 내에 유지할 수 있습니다.
Mixpost의 주요 특징
다중 플랫폼 스케줄링
통합 캘린더에서 트위터/X, 페이스북, 인스타그램, 링크드인, 마스토돈 등 다양한 플랫폼에 게시물을 예약하고, 플랫폼별 미리보기 및 맞춤 설정 기능을 이용할 수 있습니다.
드래그 앤 드롭 캘린더
드래그 앤 드롭 방식으로 일정을 재조정하고, 색상으로 구분된 카테고리 및 대량 작업을 통해 여러 주에 걸친 캠페인을 정리할 수 있는 시각적 콘텐츠 캘린더.
미디어 라이브러리
이미지 및 동영상 업로드, 자동 형식 감지, 게시물 및 템플릿 전반에 걸쳐 재사용 가능한 자산을 갖춘 내장 미디어 라이브러리.
여러 워크스페이스
계정과 캠페인을 작업 공간별 사용자 권한이 있는 별도의 작업 공간으로 정리할 수 있습니다. 이는 많은 고객을 관리하는 에이전시에 완벽합니다.
승인 워크플로
선택적 승인 대기열을 통해 팀원들은 게시물이 예약되거나 게시되기 전에 검토를 위해 초안을 작성할 수 있으며, 이는 에이전시 클라이언트 워크플로우를 지원합니다.
REST API
완전한 REST API는 외부 도구(콘텐츠 생성기, 분석 대시보드 또는 큐로 데이터를 공급하는 맞춤형 가입 양식)와의 통합을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 Mixpost을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.