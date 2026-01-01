Mixpost는 Buffer, Hootsuite 및 기타 상업용 소셜 미디어 스케줄러의 무료 대안으로 구축된 자체 호스팅 소셜 미디어 예약 및 관리 플랫폼입니다. 에이전시, 마케터 및 개인 크리에이터는 계정당 수수료, 게시물 제한 또는 분석 할당량 없이 단일 캘린더에서 여러 소셜 네트워크에 걸쳐 콘텐츠를 계획하고, 예약하고, 게시할 수 있습니다. 깔끔한 웹 UI는 시각적 콘텐츠 예약, 미디어 라이브러리, 게시물 템플릿 및 플랫폼별 미리보기 렌더링을 제공합니다.

VPS에 Mixpost를 자체 호스팅하면 가격을 변경하거나 API 속도 제한을 부과할 수 있는 타사 SaaS를 통과하는 대신 모든 게시물, 예약된 대기열, 분석 이벤트 및 연결된 소셜 계정을 인프라 내에 유지할 수 있습니다.