Wanderer는 하이커, 사이클리스트, 등반가, 그리고 도보나 바퀴로 탐험하는 모든 사람들을 위한 자체 호스팅 트레일 데이터베이스 및 야외 활동 추적기입니다. GPX 트랙을 업로드하고, 정상과 경유지를 기록하고, 고도 프로필을 탐색하며, 인터랙티브 지도에서 모든 트레일을 볼 수 있습니다. 이 모든 것을 구독료나 제3자와의 데이터 공유 없이 자신만의 서버에서 이용할 수 있습니다.

VPS에 트레일을 비공개로 저장하면 경로, 위치 및 활동 기록이 사용자 제어 하에 유지됩니다. Wanderer는 지오코딩 및 경로 설정을 위해 OpenStreetMap 서비스와 통합되며, 다중 사용자 지원을 통해 트레일 클럽, 하이킹 그룹 또는 함께 야외를 탐험하는 가족을 위한 실용적인 공유 로그북이 됩니다.