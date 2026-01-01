Wanderer 원클릭 설치.
등산객, 자전거 타는 사람, 야외 활동가를 위한 자가 호스팅 트레일 데이터베이스 및 GPX 트랙 관리자.
Wanderer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Wanderer 활용으로 만들 수 있는 것
Wanderer는 하이커, 사이클리스트, 등반가, 그리고 도보나 바퀴로 탐험하는 모든 사람들을 위한 자체 호스팅 트레일 데이터베이스 및 야외 활동 추적기입니다. GPX 트랙을 업로드하고, 정상과 경유지를 기록하고, 고도 프로필을 탐색하며, 인터랙티브 지도에서 모든 트레일을 볼 수 있습니다. 이 모든 것을 구독료나 제3자와의 데이터 공유 없이 자신만의 서버에서 이용할 수 있습니다.
VPS에 트레일을 비공개로 저장하면 경로, 위치 및 활동 기록이 사용자 제어 하에 유지됩니다. Wanderer는 지오코딩 및 경로 설정을 위해 OpenStreetMap 서비스와 통합되며, 다중 사용자 지원을 통해 트레일 클럽, 하이킹 그룹 또는 함께 야외를 탐험하는 가족을 위한 실용적인 공유 로그북이 됩니다.
Wanderer의 주요 특징
GPX 트랙 관리
모든 GPS 장치 또는 앱에서 GPX 파일을 업로드하고 정리하여 개인 경로 및 기록된 활동 라이브러리를 구축하세요.
인터랙티브 트레일 지도
거리, 고도, 활동 유형별 필터가 있는 대화형 OpenStreetMap 기반 지도에서 모든 트레일을 찾아보세요.
고도 프로필
출발하기 전에 모든 트레일의 자세한 고도 차트를 확인하여 오르막, 내리막, 지형 난이도를 이해하세요.
정상 및 경유지 로그
경로를 따라 정상, 등산로 입구, 관심 지점을 기록하여 검색 가능한 개인 야외 활동 기록장을 만드세요.
다중 사용자 트레일 공유
가족 구성원 또는 클럽 회원과 트레일 컬렉션을 공유하여 그룹 전체가 공통 라이브러리에 액세스하고 기여할 수 있도록 하세요.
Hostinger에서 Wanderer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.