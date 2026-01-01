Kapowarr는 arr 생태계를 위해 구축된 자체 호스팅 만화책 라이브러리 관리자로, 디지털 만화책 이슈, 볼륨 및 그래픽 노블의 다운로드, 이름 변경 및 정리를 자동화하도록 설계되었습니다. TV 프로그램의 Sonarr 또는 영화의 Radarr와 마찬가지로, Kapowarr를 사용하면 팔로우하고 싶은 타이틀을 추가하고 지원되는 다양한 소스에서 새 이슈가 제공되면 자동으로 검색하여 다운로드할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 기존 만화책 라이브러리를 가져오고, 파일 형식을 변환하며, 사용자 지정 가능한 명명 체계에 따라 파일을 정리할 수 있습니다. VPS에서 Kapowarr를 실행하면 라이브러리에 어디서든 액세스할 수 있으며, 지속적인 수동 작업이 필요했을 유지 관리 작업을 자동화할 수 있습니다.