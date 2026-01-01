Kapowarr 원클릭 설치
디지털 만화 컬렉션을 자동으로 다운로드하고 정리하며 관리하는 자체 호스팅 만화책 라이브러리 관리자입니다.
Kapowarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kapowarr 활용으로 만들 수 있는 것
Kapowarr는 arr 생태계를 위해 구축된 자체 호스팅 만화책 라이브러리 관리자로, 디지털 만화책 이슈, 볼륨 및 그래픽 노블의 다운로드, 이름 변경 및 정리를 자동화하도록 설계되었습니다. TV 프로그램의 Sonarr 또는 영화의 Radarr와 마찬가지로, Kapowarr를 사용하면 팔로우하고 싶은 타이틀을 추가하고 지원되는 다양한 소스에서 새 이슈가 제공되면 자동으로 검색하여 다운로드할 수 있습니다.
이 애플리케이션은 기존 만화책 라이브러리를 가져오고, 파일 형식을 변환하며, 사용자 지정 가능한 명명 체계에 따라 파일을 정리할 수 있습니다. VPS에서 Kapowarr를 실행하면 라이브러리에 어디서든 액세스할 수 있으며, 지속적인 수동 작업이 필요했을 유지 관리 작업을 자동화할 수 있습니다.
Kapowarr의 주요 특징
자동화된 문제 다운로드
팔로우하고 싶은 볼륨을 추가하고 Kapowarr가 새 이슈가 출시되면 자동으로 검색하여 다운로드합니다.
라이브러리 가져오기 및 구성
기존 만화 라이브러리를 가져와 Kapowarr가 선호하는 이름 지정 방식에 따라 파일의 이름을 바꾸고, 이동하고, 정리하도록 하세요.
다중 소스 다운로드
DDL 링크, Pixeldrain, Mega 및 다양한 다른 소스에서 품질 및 형식 기본 설정을 구성하여 다운로드하세요.
형식 변환
가져오기 과정에서 다운로드된 압축 파일을 자동으로 추출하여 선호하는 만화 형식으로 변환합니다.
수동 및 자동 검색
원클릭 모니터링 검색을 사용하여 전체 볼륨을 자동으로 가져오거나, 수동 검색으로 특정 릴리스를 찾아 선택할 수 있습니다.
Hostinger에서 Kapowarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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