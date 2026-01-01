원클릭 설치로 Inngest 배포
안정적인 백그라운드 함수, 예약된 작업 및 AI 워크플로 실행을 위한 워크플로 오케스트레이션 플랫폼.
Inngest용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Inngest 활용으로 만들 수 있는 것
Inngest는 애플리케이션 코드에 직접 안정적인 백그라운드 함수, 이벤트 기반 워크플로우 및 예약된 작업을 작성할 수 있게 해주는 오픈 소스 워크플로우 오케스트레이션 엔진입니다. 이는 재시도, 동시성, 스로틀링 및 스텝 함수 로직을 자동으로 처리하여, 애플리케이션 코드가 인프라 문제보다는 비즈니스 로직에 집중하도록 유지합니다.
자체 VPS에 Inngest를 셀프 호스팅하면 실행, 데이터 및 구성에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. Inngest는 기본적으로 내장된 SQLite 영속성 및 인메모리 큐와 함께 제공되므로, 외부 데이터베이스 또는 메시지 브로커 서비스 없이 전체 플랫폼을 실행할 수 있습니다.
Inngest의 주요 특징
안정적인 백그라운드 작업
자동 재시도, 지수 백오프 및 실패 처리 기능이 내장된 백그라운드 작업을 실행합니다. 추가 인프라는 필요하지 않습니다.
Step Function 워크플로
각 단계가 개별적으로 재시도되고 캐시되는 다단계 워크플로우를 구성하여 복잡한 오케스트레이션이 일시적인 오류에 탄력적으로 대응할 수 있도록 합니다.
이벤트 기반 실행
간단한 이벤트 키를 사용하여 애플리케이션 이벤트에서 함수를 트리거하여 서비스 전반에 걸쳐 분리되고 반응적인 아키텍처를 구현할 수 있습니다.
AI 워크플로우 지원
내장된 동시성 제한, 속도 제한 및 단계별 체크포인트 지원을 통해 장기 실행 AI 파이프라인을 오케스트레이션합니다.
내장형 개발 서버
이벤트 기록, 함수 실행, 단계 추적을 실시간으로 보여주는 모든 기능을 갖춘 UI로 워크플로를 로컬에서 개발하고 테스트합니다.
Hostinger에서 Inngest을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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