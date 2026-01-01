Inngest는 애플리케이션 코드에 직접 안정적인 백그라운드 함수, 이벤트 기반 워크플로우 및 예약된 작업을 작성할 수 있게 해주는 오픈 소스 워크플로우 오케스트레이션 엔진입니다. 이는 재시도, 동시성, 스로틀링 및 스텝 함수 로직을 자동으로 처리하여, 애플리케이션 코드가 인프라 문제보다는 비즈니스 로직에 집중하도록 유지합니다.

자체 VPS에 Inngest를 셀프 호스팅하면 실행, 데이터 및 구성에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. Inngest는 기본적으로 내장된 SQLite 영속성 및 인메모리 큐와 함께 제공되므로, 외부 데이터베이스 또는 메시지 브로커 서비스 없이 전체 플랫폼을 실행할 수 있습니다.