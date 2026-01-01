NodeBB는 Node.js 및 WebSockets 기반으로 구축된 차세대 커뮤니티 포럼 플랫폼으로, 기존 게시판보다 채팅 애플리케이션에 더 가까운 실시간 토론을 제공합니다. 15,000개 이상의 GitHub 스타를 보유하고 있으며, 소프트웨어 프로젝트, 교육 기관, 게임 커뮤니티 및 기업에서 토론, 지원 및 지식 공유를 위해 신뢰받고 있습니다.

VPS에 NodeBB를 자체 호스팅하면 커뮤니티 데이터에 대한 완전한 소유권을 가지게 되며, 사용자당 요금이 없어지고, 수백 개의 커뮤니티 플러그인으로 플랫폼을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 모든 것은 안정적이고 확장 가능한 스토리지를 위해 PostgreSQL의 지원을 받습니다.