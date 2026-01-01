원클릭 설치로 NodeBB 배포
실시간 스트리밍 토론, 즉각적인 알림, 풍부한 플러그인 생태계를 갖춘 현대적인 Node.js 토론 플랫폼입니다.
NodeBB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NodeBB 활용으로 만들 수 있는 것
NodeBB는 Node.js 및 WebSockets 기반으로 구축된 차세대 커뮤니티 포럼 플랫폼으로, 기존 게시판보다 채팅 애플리케이션에 더 가까운 실시간 토론을 제공합니다. 15,000개 이상의 GitHub 스타를 보유하고 있으며, 소프트웨어 프로젝트, 교육 기관, 게임 커뮤니티 및 기업에서 토론, 지원 및 지식 공유를 위해 신뢰받고 있습니다.
VPS에 NodeBB를 자체 호스팅하면 커뮤니티 데이터에 대한 완전한 소유권을 가지게 되며, 사용자당 요금이 없어지고, 수백 개의 커뮤니티 플러그인으로 플랫폼을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 모든 것은 안정적이고 확장 가능한 스토리지를 위해 PostgreSQL의 지원을 받습니다.
NodeBB의 주요 특징
실시간 토론
WebSocket 기반 스트리밍은 페이지 새로고침 없이 새로운 게시물, 답글, 알림을 즉시 전달하여 대화가 자연스럽게 이어지도록 합니다.
플러그인 생태계
수백 개의 커뮤니티 플러그인을 통해 SSO, 게임화, 통합 및 맞춤형 기능을 추가하여 커뮤니티의 정확한 요구 사항에 맞게 포럼을 맞춤 설정할 수 있습니다.
관리 도구
내장된 평판 시스템, 게시물 대기열, 그리고 포괄적인 중재 제어 기능은 최소한의 수동 노력으로 건강한 커뮤니티를 유지하는 데 도움이 됩니다.
모바일 친화적 테마
반응형, 맞춤 설정 가능한 테마는 추가 구성 없이 데스크톱과 모바일에서 회원들이 훌륭한 경험을 할 수 있도록 보장합니다.
SSO 및 소셜 로그인
SSO 플러그인을 통해 기존 ID 공급자와 통합하여 커뮤니티 회원이 기존 계정으로 로그인하고 중앙 집중식 사용자 관리를 유지할 수 있습니다.
Hostinger에서 NodeBB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.