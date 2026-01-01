Mayan EDMS 원클릭 설치
OCR, 전체 텍스트 검색, 워크플로우, 역할 기반 권한, 버전 제어 기능을 제공하는 오픈 소스 엔터프라이즈 문서 관리.
Mayan EDMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mayan EDMS 활용으로 만들 수 있는 것
Mayan EDMS는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 조직의 문서를 캡처, 저장, 정리 및 검색하는 무료 오픈소스 엔터프라이즈급 문서 관리 시스템입니다. Django를 기반으로 구축되었으며 전 세계 의료, 법률, 정부 및 금융 기관에서 사용되는 Mayan은 OCR, 전체 텍스트 검색, 자동화된 워크플로, 세분화된 역할 기반 접근 제어, 버전 기록 및 메타데이터 기반 캐비닛을 제공합니다. 이는 일반적으로 좌석당 수천 달러가 드는 상업용 DMS 제품에서 볼 수 있는 기능입니다.
VPS에 Mayan EDMS를 자체 호스팅하면 타사 SaaS를 통하지 않고 모든 문서, 감사 로그 및 워크플로를 인프라 내에 유지합니다. 문서는 저장 시 암호화되어 보관되며, 풍부한 권한 시스템을 통해 부서, 클라이언트 또는 규정 준수 범위 간의 가시성을 분리할 수 있습니다.
Mayan EDMS의 주요 특징
OCR 및 전체 텍스트 검색
내장 OCR은 스캔한 PDF 및 이미지에서 텍스트를 추출하고 모든 단어를 색인화하여 전체 문서 라이브러리에서 즉각적인 전체 텍스트 검색을 가능하게 합니다.
자동화된 워크플로
문서 상태 전환 시 조건부 라우팅, 병렬 검토 및 트리거된 작업을 통해 다단계 승인 워크플로를 정의합니다.
역할 기반 권한
문서, 캐비닛, 메타데이터 유형 수준에서 세분화된 접근 제어를 통해 부서, 클라이언트 또는 규정 준수 범위별로 가시성을 분리할 수 있습니다.
캐비닛 및 메타데이터
사용자 지정 메타데이터 필드, 스마트 파일링 규칙, 태그 기반 필터링을 활용하여 문서를 계층형 캐비닛으로 정리하고 빠르게 검색할 수 있습니다.
버전 기록 및 감사 로그
모든 업로드, 편집, 댓글, 조회는 버전이 지정되고 감사되어, 규정 준수 및 규제 요구 사항을 위한 완전한 보관 기록을 제공합니다.
REST API 및 통합
포괄적인 REST API 및 웹훅 시스템을 통해 기존 CRM, ERP, 전자 서명 플랫폼과 Mayan을 손쉽게 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Mayan EDMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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