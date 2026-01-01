Mayan EDMS는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 조직의 문서를 캡처, 저장, 정리 및 검색하는 무료 오픈소스 엔터프라이즈급 문서 관리 시스템입니다. Django를 기반으로 구축되었으며 전 세계 의료, 법률, 정부 및 금융 기관에서 사용되는 Mayan은 OCR, 전체 텍스트 검색, 자동화된 워크플로, 세분화된 역할 기반 접근 제어, 버전 기록 및 메타데이터 기반 캐비닛을 제공합니다. 이는 일반적으로 좌석당 수천 달러가 드는 상업용 DMS 제품에서 볼 수 있는 기능입니다.

VPS에 Mayan EDMS를 자체 호스팅하면 타사 SaaS를 통하지 않고 모든 문서, 감사 로그 및 워크플로를 인프라 내에 유지합니다. 문서는 저장 시 암호화되어 보관되며, 풍부한 권한 시스템을 통해 부서, 클라이언트 또는 규정 준수 범위 간의 가시성을 분리할 수 있습니다.