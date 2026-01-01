원클릭 설치로 Excalidraw 배포
손으로 그린 듯한 다이어그램, 와이어프레임, 협업 스케치 생성을 위한 오픈 소스 가상 화이트보드.
Excalidraw용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Excalidraw 활용으로 만들 수 있는 것
Excalidraw는 기술 다이어그램 작성을 창의적이고 손으로 그린 듯한 경험으로 바꿔주는 우아한 가상 화이트보드입니다. 엄격하고 공식적인 다이어그램 도구와 달리, Excalidraw는 화이트보드 브레인스토밍의 유기적이고 스케치 같은 미학을 수용하며, 안전한 팀 세션을 위한 종단 간 암호화를 통한 디지털 편의성과 실시간 협업을 제공합니다.
자체 VPS에 Excalidraw를 자체 호스팅하면 팀에 비공개적이고 항상 사용 가능한 화이트보드 도구를 제공하여, 다이어그램, 아키텍처 스케치 및 브레인스토밍 세션이 전적으로 인프라 내에 유지됩니다. — 데이터 개인 정보 보호 문제, 구독 비용, 외부 서비스에 대한 의존성이 없습니다.
Excalidraw의 주요 특징
손그림 미학
유기적이고 스케치 같은 스타일로 다이어그램을 렌더링하여 시각 자료 제작의 장벽을 낮추고 복잡한 아이디어를 더 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.
실시간 협업
여러 사용자가 종단 간 암호화를 통해 세션을 비공개로 안전하게 유지하면서 동일한 캔버스에서 동시에 스케치할 수 있습니다.
무한 캔버스
무제한 드로잉 공간을 통해 팀은 재구성 없이 자유롭게 다이어그램을 확장할 수 있습니다. 이는 대규모 아키텍처 다이어그램 및 브레인스토밍 세션에 이상적입니다.
유연한 내보내기
다이어그램을 PNG, SVG 또는 공유 가능한 링크로 내보내 문서, 프레젠테이션 및 디자인 도구에 시각 자료를 쉽게 삽입할 수 있습니다.
오프라인 지원 PWA
로컬 우선 저장소를 사용하는 프로그레시브 웹 앱으로 작동하므로 활성 인터넷 연결이 없어도 다이어그램에 계속 액세스할 수 있습니다.
Hostinger에서 Excalidraw을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.