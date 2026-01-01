Excalidraw는 기술 다이어그램 작성을 창의적이고 손으로 그린 듯한 경험으로 바꿔주는 우아한 가상 화이트보드입니다. 엄격하고 공식적인 다이어그램 도구와 달리, Excalidraw는 화이트보드 브레인스토밍의 유기적이고 스케치 같은 미학을 수용하며, 안전한 팀 세션을 위한 종단 간 암호화를 통한 디지털 편의성과 실시간 협업을 제공합니다.

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