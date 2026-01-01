TaskTrove 원클릭 설치
자연어 구문 분석, 반복 작업, 칸반 및 캘린더 보기를 갖춘 자체 호스팅 개인 작업 관리자.
TaskTrove용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TaskTrove 활용으로 만들 수 있는 것
TaskTrove는 모든 데이터를 일반 JSON 파일로 저장하며 데이터베이스가 필요 없는 가벼운 자체 호스팅 작업 관리 애플리케이션입니다. 날짜와 시간에 대한 자연어 입력을 구문 분석하고, 무제한 하위 작업 및 반복 작업 패턴을 지원하며, 색상으로 구분된 라벨로 작업을 프로젝트별로 정리합니다. 목록, 칸반 보드, 캘린더 등 여러 보기 방식을 통해 현재 상황에 가장 적합한 레이아웃으로 작업을 처리할 수 있습니다.
타사 서버를 통해 데이터를 동기화하는 클라우드 할 일 앱과 달리, TaskTrove는 추적, 사용량 분석, 외부 API 종속성 없이 사용자 자신의 VPS에서 전적으로 실행됩니다. 작업 데이터는 모든 텍스트 편집기로 백업, 전송 또는 검사할 수 있는 읽기 쉬운 JSON 파일로 저장됩니다.
TaskTrove의 주요 특징
자연어 구문 분석
날짜 선택기를 사용하지 않고 '내일 오후 2시' 또는 '매주 금요일'을 입력하여 마감일 및 반복 일정을 설정할 수 있습니다.
칸반 및 캘린더 뷰
목록, 칸반 보드, 캘린더 레이아웃 간에 전환하여 현재 집중하는 바에 가장 적합한 보기에서 작업을 처리하세요.
반복되는 작업 패턴
일별, 주별, 월별 또는 완전히 사용자 지정된 반복 규칙을 설정하여 일상적인 작업이 수동 입력 없이 자동으로 일정을 다시 잡도록 합니다.
프로젝트 조직
섹션, 색상으로 구분된 라벨, 무제한 하위 작업을 사용하여 작업을 프로젝트로 그룹화하여 복잡한 작업을 체계적이고 탐색하기 쉽게 유지합니다.
파일 기반 스토리지
모든 작업은 일반 JSON 파일로 저장됩니다. — 백업, 다른 인스턴스로 전송, 또는 데이터베이스 도구 없이 직접 읽기가 간단합니다.
Hostinger에서 TaskTrove을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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