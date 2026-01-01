TaskTrove는 모든 데이터를 일반 JSON 파일로 저장하며 데이터베이스가 필요 없는 가벼운 자체 호스팅 작업 관리 애플리케이션입니다. 날짜와 시간에 대한 자연어 입력을 구문 분석하고, 무제한 하위 작업 및 반복 작업 패턴을 지원하며, 색상으로 구분된 라벨로 작업을 프로젝트별로 정리합니다. 목록, 칸반 보드, 캘린더 등 여러 보기 방식을 통해 현재 상황에 가장 적합한 레이아웃으로 작업을 처리할 수 있습니다.

타사 서버를 통해 데이터를 동기화하는 클라우드 할 일 앱과 달리, TaskTrove는 추적, 사용량 분석, 외부 API 종속성 없이 사용자 자신의 VPS에서 전적으로 실행됩니다. 작업 데이터는 모든 텍스트 편집기로 백업, 전송 또는 검사할 수 있는 읽기 쉬운 JSON 파일로 저장됩니다.