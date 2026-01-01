Piwigo는 대규모 사진 컬렉션 관리를 위해 특별히 제작된, 가장 오래 운영된 오픈 소스 사진 갤러리 애플리케이션 중 하나입니다. 가벼운 갤러리 스크립트와 달리, Piwigo는 EXIF/IPTC 색인, 다단계 앨범 계층, 구성 가능한 썸네일 크기, 앨범별 세분화된 권한, 그리고 얼굴 인식부터 맞춤형 테마에 이르는 모든 것을 다루는 200개 이상의 커뮤니티 확장 프로그램 플러그인 생태계를 통해 수십만 장의 사진 아카이브를 처리합니다.

VPS에 Piwigo를 자체 호스팅하면 사진 SaaS에 넘기는 대신, 사용자가 제어하는 인프라에 고해상도 원본, 위치 데이터 및 조회 통계를 보관할 수 있습니다. PHP 및 MySQL 스택은 매우 견고하며, 최소한의 리소스로 실행되고, 20년 동안 온라인 상태를 유지해 온 갤러리를 생성합니다. 이는 Piwigo를 특정 클라우드 제공업체보다 오래 지속될 사진 아카이브를 원하는 클럽, 박물관, 사진작가 및 가족에게 인기 있는 선택으로 만듭니다.