Piwigo 원클릭 설치
성숙한 오픈 소스 사진 갤러리 플랫폼으로, 수백 개의 플러그인, 세분화된 공유 제어 기능, 그리고 중요한 아카이브를 위한 대량 가져오기 워크플로우를 제공합니다.
Piwigo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Piwigo 활용으로 만들 수 있는 것
Piwigo는 대규모 사진 컬렉션 관리를 위해 특별히 제작된, 가장 오래 운영된 오픈 소스 사진 갤러리 애플리케이션 중 하나입니다. 가벼운 갤러리 스크립트와 달리, Piwigo는 EXIF/IPTC 색인, 다단계 앨범 계층, 구성 가능한 썸네일 크기, 앨범별 세분화된 권한, 그리고 얼굴 인식부터 맞춤형 테마에 이르는 모든 것을 다루는 200개 이상의 커뮤니티 확장 프로그램 플러그인 생태계를 통해 수십만 장의 사진 아카이브를 처리합니다.
VPS에 Piwigo를 자체 호스팅하면 사진 SaaS에 넘기는 대신, 사용자가 제어하는 인프라에 고해상도 원본, 위치 데이터 및 조회 통계를 보관할 수 있습니다. PHP 및 MySQL 스택은 매우 견고하며, 최소한의 리소스로 실행되고, 20년 동안 온라인 상태를 유지해 온 갤러리를 생성합니다. 이는 Piwigo를 특정 클라우드 제공업체보다 오래 지속될 사진 아카이브를 원하는 클럽, 박물관, 사진작가 및 가족에게 인기 있는 선택으로 만듭니다.
Piwigo의 주요 특징
대규모 라이브러리 확장
수십만 장의 사진 아카이브를 빠른 탐색, 검색, 페이지 매김 기능으로 처리하도록 처음부터 설계되었습니다. 단순히 취미 수준의 갤러리가 아닙니다.
계층형 앨범
사진을 중첩 앨범 및 가상 앨범(사진 한 장이 여러 곳에 나타날 수 있음)으로 정리하고, 앨범별 권한을 설정하여 세분화된 공유를 할 수 있습니다.
EXIF 및 IPTC 인덱싱
카메라, 렌즈 및 IPTC 메타데이터의 자동 추출을 통해 카메라 본체, 초점 거리, 위치 또는 모든 사용자 지정 태그로 사진을 검색할 수 있습니다.
200개 이상의 플러그인
활성 커뮤니티 확장 카탈로그는 얼굴 인식, 워터마킹, 슬라이드쇼 테마, 모바일 업로더, 소셜 공유 등을 제공합니다.
세분화된 공유
공개, 비공개, 비밀번호로 보호된, 그룹 제한 앨범 접근과 사진별 다운로드 권한 및 공유 앨범용 EXIF 제거.
대량 가져오기 도구
서버 측 및 FTP/SFTP 동기화 워크플로를 통해 하나씩 업로드하는 대신 수천 장의 사진을 한 번에 쉽게 푸시할 수 있습니다.
Hostinger에서 Piwigo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.