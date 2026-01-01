Dufs는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 파일을 탐색, 업로드, 다운로드 및 관리할 수 있는 경량 오픈 소스 파일 서버입니다. WebDAV를 지원하여 표준 파일 관리자 클라이언트를 사용하여 Windows, macOS 또는 Linux에서 저장 공간을 네트워크 드라이브로 마운트할 수 있으며, 연결 장치에 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다.

VPS에 Dufs를 자체 호스팅하면 클라우드 스토리지 비용, 공급업체 파일 크기 제한, 타사 데이터 액세스 없이 완전히 제어하는 인프라에 파일을 보관할 수 있습니다. 디렉터리별로 읽기-쓰기 또는 읽기 전용 액세스 규칙을 구성하고, 자격 증명으로 경로를 보호하며, 내장된 Traefik 통합을 통해 HTTPS로 파일을 안전하게 공유할 수 있습니다.