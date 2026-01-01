Dufs 원클릭 설치 배포
깔끔한 웹 UI, WebDAV 지원 및 경로별 접근 제어 기능을 갖춘 경량 자체 호스팅 파일 서버.
Dufs용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dufs 활용으로 만들 수 있는 것
Dufs는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 파일을 탐색, 업로드, 다운로드 및 관리할 수 있는 경량 오픈 소스 파일 서버입니다. WebDAV를 지원하여 표준 파일 관리자 클라이언트를 사용하여 Windows, macOS 또는 Linux에서 저장 공간을 네트워크 드라이브로 마운트할 수 있으며, 연결 장치에 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다.
VPS에 Dufs를 자체 호스팅하면 클라우드 스토리지 비용, 공급업체 파일 크기 제한, 타사 데이터 액세스 없이 완전히 제어하는 인프라에 파일을 보관할 수 있습니다. 디렉터리별로 읽기-쓰기 또는 읽기 전용 액세스 규칙을 구성하고, 자격 증명으로 경로를 보호하며, 내장된 Traefik 통합을 통해 HTTPS로 파일을 안전하게 공유할 수 있습니다.
Dufs의 주요 특징
웹 파일 브라우저
어떤 브라우저에서든 추가 클라이언트 소프트웨어를 설치할 필요 없이 파일을 찾아보고, 업로드하고, 다운로드하고, 이름을 변경하고, 삭제할 수 있습니다.
WebDAV 프로토콜
내장된 OS WebDAV 지원을 사용하여 Windows, macOS 또는 Linux에서 Dufs 서버를 네이티브 네트워크 드라이브로 마운트할 수 있습니다.
경로별 접근 제어
다른 디렉터리에 고유한 읽기-쓰기 또는 읽기 전용 규칙을 적용하며, 각 디렉터리는 개별 자격 증명으로 보호됩니다.
파일 검색 및 미리보기
저장된 파일을 이름으로 검색하고 이미지, 텍스트, 비디오와 같은 일반적인 형식을 브라우저에서 직접 미리 볼 수 있습니다.
단일 컨테이너
외부 데이터베이스 없이 단일 경량 컨테이너로 실행되어 백업, 마이그레이션 및 유지 관리가 쉽습니다.
Hostinger에서 Dufs을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.