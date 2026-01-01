Homarr는 모든 자체 호스팅 애플리케이션을 위한 단일 인터페이스를 제공하도록 설계된 세련된 오픈 소스 대시보드입니다. 수십 개의 서비스 URL을 북마크하는 대신, Homarr는 라이브 상태 표시기, 검색 및 빠른 작업을 포함한 정리된 타일 형태로 이 모든 것을 한 페이지에서 제공합니다.

자체 VPS에 Homarr를 배포하면 대시보드가 비공개로 유지되고, 로컬 네트워크에서 즉시 로드되며, Docker와 직접 통합하여 실행 중인 컨테이너를 자동으로 검색하고 실시간으로 상태를 표시할 수 있습니다.