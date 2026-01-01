Homarr 원클릭 설치.
모든 셀프 호스팅 서비스를 한곳에서 정리하고 모니터링하는 현대적이고 맞춤 설정 가능한 서버 대시보드.
Homarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Homarr 활용으로 만들 수 있는 것
Homarr는 모든 자체 호스팅 애플리케이션을 위한 단일 인터페이스를 제공하도록 설계된 세련된 오픈 소스 대시보드입니다. 수십 개의 서비스 URL을 북마크하는 대신, Homarr는 라이브 상태 표시기, 검색 및 빠른 작업을 포함한 정리된 타일 형태로 이 모든 것을 한 페이지에서 제공합니다.
자체 VPS에 Homarr를 배포하면 대시보드가 비공개로 유지되고, 로컬 네트워크에서 즉시 로드되며, Docker와 직접 통합하여 실행 중인 컨테이너를 자동으로 검색하고 실시간으로 상태를 표시할 수 있습니다.
Homarr의 주요 특징
서비스 조직
모든 서비스를 한 번의 클릭으로 이용할 수 있도록 애플리케이션을 맞춤형 보드와 카테고리로 그룹화하세요.
Docker 통합
수동 구성 없이 실행 중인 컨테이너를 자동 감지하여 상태, 정상 여부 및 리소스 사용량을 표시합니다.
상태 모니터링
서비스를 정기적으로 핑하고 각 타일에 실시간 작동/중단 지표를 직접 표시합니다.
맞춤형 레이아웃
드래그 앤 드롭 그리드 편집기를 사용하면 워크플로에 맞춰 타일의 크기를 조정하고, 순서를 변경하며, 스타일을 지정할 수 있습니다.
검색 및 북마크
구성된 모든 서비스와 웹에서 즉시 검색할 수 있으며, 고급 사용자를 위한 키보드 단축키도 제공됩니다.
다중 사용자 지원
역할 기반 권한으로 별도의 계정을 생성하여 각 팀원이 필요한 것만 볼 수 있도록 하세요.
Hostinger에서 Homarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.