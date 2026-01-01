Centrifugo는 WebSocket, HTTP 스트리밍, Server-Sent Events, WebTransport 및 gRPC를 통해 연결된 사용자에게 즉시 메시지를 전달하는 오픈 소스, 언어에 구애받지 않는 실시간 메시징 서버입니다. 언어나 프레임워크에 관계없이 모든 백엔드는 간단한 HTTP 또는 gRPC API를 통해 메시지를 게시할 수 있으므로, 기존 애플리케이션을 다시 작성할 필요 없이 실시간 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.

VPS에 Centrifugo를 자체 호스팅하면 Pusher 또는 Ably와 같은 상용 실시간 서비스에서 부과하는 메시지당 및 연결당 요금을 없애고, 확장, 데이터 라우팅 및 보안 구성에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.