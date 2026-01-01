원클릭 설치로 Centrifugo 배포
WebSocket 및 pub/sub 메시징을 통해 라이브 애플리케이션을 구축하기 위한 확장 가능한 실시간 메시징 서버입니다.
Centrifugo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Centrifugo 활용으로 만들 수 있는 것
Centrifugo는 WebSocket, HTTP 스트리밍, Server-Sent Events, WebTransport 및 gRPC를 통해 연결된 사용자에게 즉시 메시지를 전달하는 오픈 소스, 언어에 구애받지 않는 실시간 메시징 서버입니다. 언어나 프레임워크에 관계없이 모든 백엔드는 간단한 HTTP 또는 gRPC API를 통해 메시지를 게시할 수 있으므로, 기존 애플리케이션을 다시 작성할 필요 없이 실시간 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.
VPS에 Centrifugo를 자체 호스팅하면 Pusher 또는 Ably와 같은 상용 실시간 서비스에서 부과하는 메시지당 및 연결당 요금을 없애고, 확장, 데이터 라우팅 및 보안 구성에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.
Centrifugo의 주요 특징
언어 독립적인 통합
어떤 백엔드든 간단한 HTTP 또는 gRPC API를 통해 메시지를 게시할 수 있으므로, 기존 기술 스택을 변경하지 않고도 실시간 기능을 추가할 수 있습니다.
메시지 기록 및 복구
채널별 최신 메시지를 저장하고, 다시 연결하는 클라이언트에게 놓친 이벤트를 자동으로 재생하여 짧은 연결 끊김 동안 데이터 손실을 방지합니다.
수평 확장성
Redis 기반 엔진을 통해 여러 Centrifugo 노드를 실행하고 사용자 기반이 성장함에 따라 수백만 개의 동시 연결을 처리할 수 있습니다.
존재 추적
각 채널에서 온라인 상태인 사용자를 추적하고 참여/퇴장 이벤트를 브로드캐스트하여 타이핑 표시기 및 활성 사용자 목록과 같은 기능을 활성화합니다.
내장된 관리자 페이지
별도의 관찰 도구를 설정할 필요 없이 웹 관리 UI를 통해 연결, 채널 및 메시지 흐름을 실시간으로 모니터링합니다.
Hostinger에서 Centrifugo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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