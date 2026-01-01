cron 작업 및 태스크 파이프라인 관리를 위한 웹 UI를 갖춘 현대적인 DAG 기반 워크플로 스케줄러.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dagu 활용으로 만들 수 있는 것
Dagu는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 관리되는 방향성 비순환 그래프(DAG) 파이프라인으로 기존의 cron 작업을 대체하는 강력한 오픈 소스 워크플로 스케줄러입니다. 셸 명령, Docker 컨테이너, HTTP 요청, SQL 쿼리 등을 실행할 수 있는 단계를 포함하는 간단한 YAML 파일에서 워크플로를 정의할 수 있으며, 이 모든 것은 종속성 체인, 재시도, 조건부 로직이 내장되어 있습니다.
자체 VPS에 Dagu를 셀프 호스팅하면 데이터베이스 종속성 없이 단일 바이너리 스케줄러를 사용할 수 있습니다. 파일 기반 스토리지는 단순함을 유지하며, 웹 UI는 실시간 실행 모니터링, 로그 보기 및 수동 트리거 제어를 제공합니다. 이 배포에는 내장 인증과 워크플로 정의 및 실행 기록을 위한 영구 스토리지가 포함되어 있습니다.
Dagu의 주요 특징
DAG 워크플로 편집기
병렬 실행, 조건부 분기 및 재시도 로직을 갖춘 YAML 기반의 방향성 비순환 그래프로 작업 종속성을 정의합니다.
내장형 단계 유형
셸 명령, Docker 컨테이너, HTTP 요청, SQL 쿼리, SSH 명령 및 S3 작업을 네이티브 단계 유형으로 실행합니다.
실시간 모니터링
웹 UI를 통해 단계별 상태, 로그 및 타이밍 정보와 함께 워크플로 실행 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
크론 스케줄링
cron 표현식을 사용하여 워크플로우를 예약하고, 단일 대시보드에서 모든 예약된 작업을 관리합니다.
AI 에이전트 통합
내장된 하네스 지원과 함께 Claude Code, Codex, Copilot과 같은 AI 코딩 에이전트를 워크플로 단계로 실행하세요.
Hostinger에서 Dagu을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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