Dagu는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 관리되는 방향성 비순환 그래프(DAG) 파이프라인으로 기존의 cron 작업을 대체하는 강력한 오픈 소스 워크플로 스케줄러입니다. 셸 명령, Docker 컨테이너, HTTP 요청, SQL 쿼리 등을 실행할 수 있는 단계를 포함하는 간단한 YAML 파일에서 워크플로를 정의할 수 있으며, 이 모든 것은 종속성 체인, 재시도, 조건부 로직이 내장되어 있습니다.

자체 VPS에 Dagu를 셀프 호스팅하면 데이터베이스 종속성 없이 단일 바이너리 스케줄러를 사용할 수 있습니다. 파일 기반 스토리지는 단순함을 유지하며, 웹 UI는 실시간 실행 모니터링, 로그 보기 및 수동 트리거 제어를 제공합니다. 이 배포에는 내장 인증과 워크플로 정의 및 실행 기록을 위한 영구 스토리지가 포함되어 있습니다.