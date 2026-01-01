LMS 원클릭 설치.
모든 음악 클라이언트를 위한 Subsonic 호환 API를 갖춘 경량 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버.
LMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LMS 활용으로 만들 수 있는 것
LMS (경량 음악 서버)는 C++로 작성된 오픈 소스 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버로, 빠른 웹 UI와 Subsonic 호환 API를 통해 개인 음악 라이브러리를 노출합니다. 이 서버는 오디오 파일 폴더를 인덱싱하고 메타데이터와 앨범 아트를 추출하며, 모든 브라우저 또는 Subsonic 프로토콜을 지원하는 수십 가지 모바일 및 데스크톱 앱에서 스트리밍할 수 있도록 합니다.
자체 VPS에 LMS를 자체 호스팅하면 청취 데이터를 수집하는 스트리밍 SaaS 대신 음악 컬렉션과 청취 기록을 자체 인프라 내에 보관할 수 있습니다. C++ 런타임은 적당한 VPS 상품에도 적합할 만큼 작으며, Subsonic API는 substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music, play:Sub과 같은 기존 즐겨찾는 클라이언트가 사용자 지정 통합 없이 바로 작동함을 의미합니다.
LMS의 주요 특징
Subsonic 호환 API
iOS, Android, macOS, Windows, Linux 등 광범위한 Subsonic 클라이언트 생태계와 함께 작동하며, 사용자 지정 어댑터는 필요 없습니다.
스마트 추천
태그와 청취 기록을 통해 유사한 아티스트 및 트랙 클러스터를 구축하여 자동 재생, 라디오 모드, 그리고 발견 기능을 지원합니다.
Last.fm 스크로블링
Last.fm 또는 Maloja와 같은 자체 호스팅 대안으로 재생 기록을 스크로블하여, 모든 기기에서 통합된 청취 기록을 유지합니다.
다중 사용자 계정
각 사용자는 동일한 기본 라이브러리를 공유하면서 각자의 재생 목록, 평점, 청취 기록 및 별표 표시된 트랙을 가집니다.
읽기 전용 라이브러리 마운트
음악 디렉터리는 읽기 전용으로 마운트되어 있으므로, 서버가 스캔 또는 트랜스코딩 중에 실수로 오디오 파일을 수정할 수 없습니다.
경량 C++ 핵심
컴파일된 C++ 데몬과 SQLite는 디스크 및 메모리 공간을 적게 차지하여 나머지 자체 호스팅 서비스에 공간을 남겨줍니다.
Hostinger에서 LMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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