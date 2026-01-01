LMS (경량 음악 서버)는 C++로 작성된 오픈 소스 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버로, 빠른 웹 UI와 Subsonic 호환 API를 통해 개인 음악 라이브러리를 노출합니다. 이 서버는 오디오 파일 폴더를 인덱싱하고 메타데이터와 앨범 아트를 추출하며, 모든 브라우저 또는 Subsonic 프로토콜을 지원하는 수십 가지 모바일 및 데스크톱 앱에서 스트리밍할 수 있도록 합니다.

자체 VPS에 LMS를 자체 호스팅하면 청취 데이터를 수집하는 스트리밍 SaaS 대신 음악 컬렉션과 청취 기록을 자체 인프라 내에 보관할 수 있습니다. C++ 런타임은 적당한 VPS 상품에도 적합할 만큼 작으며, Subsonic API는 substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music, play:Sub과 같은 기존 즐겨찾는 클라이언트가 사용자 지정 통합 없이 바로 작동함을 의미합니다.