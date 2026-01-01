원클릭 설치로 MeshCentral 배포.
로컬 네트워크 또는 인터넷을 통해 데스크톱, 서버 및 IoT 기기를 위한 자체 호스팅 원격 모니터링 및 관리 플랫폼입니다.
MeshCentral용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MeshCentral 활용으로 만들 수 있는 것
MeshCentral은 단일 웹 콘솔에서 Windows, macOS, Linux, FreeBSD 머신 전반에 걸쳐 원격 데스크톱을 제어하고, 셸을 실행하고, 파일을 전송하고, 장치 원격 측정 데이터를 검사할 수 있게 해주는 완벽한 오픈 소스 원격 모니터링 및 관리 플랫폼입니다. 경량 에이전트가 각 관리 장치에서 실행되며 사용자의 MeshCentral 서버로 아웃바운드 연결을 수행하므로, VPN 터널 없이도 방화벽과 NAT를 통해 해당 장치에 도달할 수 있습니다.
VPS에 MeshCentral을 자체 호스팅하면 좌석당 요금, 대역폭 제한, 원격 세션에 대한 제3자 액세스 없이 개인 TeamViewer 또는 AnyDesk 대체 솔루션을 이용할 수 있습니다. 이 플랫폼은 Tactical RMM의 핵심 기술이며, IT 업체, MSP, 홈 랩에서 소수의 개인 장치부터 수천 개의 고객 엔드포인트에 이르는 모든 것을 관리하기 위해 배포됩니다.
MeshCentral의 주요 특징
원격 데스크톱 및 셸
클라이언트 설치 없이 빠른 웹 기반 원격 데스크톱, 셸 및 파일 전송 인터페이스를 통해 Windows, macOS, Linux, FreeBSD 머신을 제어할 수 있습니다.
경량 에이전트
작은 네이티브 에이전트가 각 장치에서 외부로 연결되므로, MeshCentral은 관리되는 호스트에 VPN 터널이나 개방된 인바운드 포트 없이 방화벽과 NAT를 통해 작동합니다.
장치 그룹 및 정책
엔드포인트를 역할 기반 권한, 예약된 작업, 대량 작업을 통해 메시 그룹으로 구성하고, 이를 통해 대규모 플릿을 관리할 수 있도록 합니다.
2단계 인증
내장된 TOTP, WebAuthn 및 이메일 2단계 인증은 공용 인터넷에 노출될 때에도 관리 콘솔을 안전하게 유지합니다.
세션 기록 및 감사
원격 데스크톱 세션의 선택적 기록과 상세한 감사 로그를 통해 모든 관리자가 수행한 모든 작업을 검토할 수 있습니다.
REST 및 WebSocket API
포괄적인 API를 통해 장치 관리를 스크립팅하고, 티켓팅 도구와 통합하거나, 맞춤형 RMM의 기반으로 MeshCentral 위에 구축할 수 있습니다.
Hostinger에서 MeshCentral을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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