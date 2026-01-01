MeshCentral은 단일 웹 콘솔에서 Windows, macOS, Linux, FreeBSD 머신 전반에 걸쳐 원격 데스크톱을 제어하고, 셸을 실행하고, 파일을 전송하고, 장치 원격 측정 데이터를 검사할 수 있게 해주는 완벽한 오픈 소스 원격 모니터링 및 관리 플랫폼입니다. 경량 에이전트가 각 관리 장치에서 실행되며 사용자의 MeshCentral 서버로 아웃바운드 연결을 수행하므로, VPN 터널 없이도 방화벽과 NAT를 통해 해당 장치에 도달할 수 있습니다.

VPS에 MeshCentral을 자체 호스팅하면 좌석당 요금, 대역폭 제한, 원격 세션에 대한 제3자 액세스 없이 개인 TeamViewer 또는 AnyDesk 대체 솔루션을 이용할 수 있습니다. 이 플랫폼은 Tactical RMM의 핵심 기술이며, IT 업체, MSP, 홈 랩에서 소수의 개인 장치부터 수천 개의 고객 엔드포인트에 이르는 모든 것을 관리하기 위해 배포됩니다.