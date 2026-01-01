Unleash는 1,000개 이상의 조직 팀에서 신뢰하는 엔터프라이즈급 오픈 소스 기능 관리 플랫폼입니다. 코드 배포와 기능 활성화를 분리하여 언제든지 프로덕션에 배포하고, 재배포 없이 웹 제어 플레인을 통해 특정 사용자, 백분율 기반 출시 또는 환경에 대해 기능을 선택적으로 활성화할 수 있습니다.

Unleash를 자체 호스팅하면 모든 플래그 구성 및 사용자 타겟팅 데이터를 자체 인프라 내에 유지합니다. 모든 주요 언어 및 프레임워크를 지원하는 15개 이상의 공식 SDK를 통해 전체 엔지니어링 조직이 A/B 테스트 및 카나리 릴리스부터 비상 킬 스위치에 이르기까지 일관된 워크플로로 기능 플래그를 채택할 수 있습니다.