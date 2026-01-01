Unleash 원클릭 설치.
모든 기술 스택에서 안전하고 점진적인 기능 출시를 지원하는 오픈 소스 기능 플래그 관리 플랫폼.
Unleash용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Unleash 활용으로 만들 수 있는 것
Unleash는 1,000개 이상의 조직 팀에서 신뢰하는 엔터프라이즈급 오픈 소스 기능 관리 플랫폼입니다. 코드 배포와 기능 활성화를 분리하여 언제든지 프로덕션에 배포하고, 재배포 없이 웹 제어 플레인을 통해 특정 사용자, 백분율 기반 출시 또는 환경에 대해 기능을 선택적으로 활성화할 수 있습니다.
Unleash를 자체 호스팅하면 모든 플래그 구성 및 사용자 타겟팅 데이터를 자체 인프라 내에 유지합니다. 모든 주요 언어 및 프레임워크를 지원하는 15개 이상의 공식 SDK를 통해 전체 엔지니어링 조직이 A/B 테스트 및 카나리 릴리스부터 비상 킬 스위치에 이르기까지 일관된 워크플로로 기능 플래그를 채택할 수 있습니다.
Unleash의 주요 특징
점진적 출시
구성 가능한 비율의 사용자에게 기능을 노출하고 점진적으로 적용 범위를 확장하여, 모든 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 파악합니다.
15개 이상의 공식 SDK
Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android 등을 위한 네이티브 SDK는 플래그 평가를 빠르고 로컬에서 유지합니다.
환경 타겟팅
단일 제어 플레인에서 구성을 중복하지 않고, 개발, 스테이징, 프로덕션 등 각 환경별로 독립적인 플래그 상태를 유지합니다.
활성화 전략
사용자 ID, IP 범위, 호스트 이름 또는 사용자 지정 컨텍스트 필드를 기준으로 타겟팅하여 각 기능을 누가 볼지 정확하게 제어할 수 있습니다.
전체 감사 로그
모든 플래그 변경 사항은 작성자 및 타임스탬프와 함께 기록되어, 디버깅 및 규정 준수를 위한 완전한 기록을 제공합니다.
Hostinger에서 Unleash을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.