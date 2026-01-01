Marimo는 기존 Jupyter 노트북의 숨겨진 상태 문제를 해결하는 차세대 Python 노트북입니다. 셀 간의 종속성을 자동으로 추적하고 값이 변경될 때 다운스트림 셀을 반응적으로 다시 실행하여 노트북이 항상 데이터의 현재 상태를 반영하도록 합니다. 노트북은 일반 .py 파일로 저장되며 — 완전히 버전 제어가 가능하고, 풀 리퀘스트에서 검토할 수 있으며, 표준 Python 스크립트로 실행하거나 독립형 웹 앱으로 배포할 수 있습니다.

VPS에 Marimo를 자체 호스팅하면 어떤 브라우저에서든 액세스할 수 있는 영구적이고 항상 켜져 있는 노트북 환경을 팀에 제공하며, 동일 서버의 데이터베이스를 쿼리하기 위한 사전 설치된 SQL 지원과 분석을 비공개로 유지하기 위한 토큰 기반 인증이 함께 제공됩니다.