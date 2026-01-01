원클릭 설치로 Marimo 배포.
자동 셀 재실행, SQL 지원, 그리고 Git 친화적인 순수 Python 파일 형식을 갖춘 반응형 Python 노트북입니다.
Marimo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Marimo 활용으로 만들 수 있는 것
Marimo는 기존 Jupyter 노트북의 숨겨진 상태 문제를 해결하는 차세대 Python 노트북입니다. 셀 간의 종속성을 자동으로 추적하고 값이 변경될 때 다운스트림 셀을 반응적으로 다시 실행하여 노트북이 항상 데이터의 현재 상태를 반영하도록 합니다. 노트북은 일반 .py 파일로 저장되며 — 완전히 버전 제어가 가능하고, 풀 리퀘스트에서 검토할 수 있으며, 표준 Python 스크립트로 실행하거나 독립형 웹 앱으로 배포할 수 있습니다.
VPS에 Marimo를 자체 호스팅하면 어떤 브라우저에서든 액세스할 수 있는 영구적이고 항상 켜져 있는 노트북 환경을 팀에 제공하며, 동일 서버의 데이터베이스를 쿼리하기 위한 사전 설치된 SQL 지원과 분석을 비공개로 유지하기 위한 토큰 기반 인증이 함께 제공됩니다.
Marimo의 주요 특징
반응적 실행
셀은 종속성이 변경될 때 자동으로 다시 실행되어, 기존 노트북을 신뢰할 수 없게 만드는 오래된 상태 버그를 제거합니다.
Git 친화적인 형식
노트북은 순수 Python 파일로 저장되므로, 차이점 비교, PR에서 검토 및 명령줄에서 실행할 수 있습니다.
내장 SQL 지원
추가 라이브러리나 구성 없이 노트북 내에서 SQL로 데이터베이스와 데이터프레임을 직접 쿼리할 수 있습니다.
인터랙티브 UI 요소
슬라이더, 드롭다운, 테이블 및 기타 대화형 위젯을 추가하여 분석 노트북을 공유 가능한 웹 앱으로 전환하세요.
모던 에디터
자동 완성, 서식 지정, 오류 강조 표시 및 데이터프레임 뷰어는 파이썬 작성 및 디버깅을 더 빠르게 합니다.
Hostinger에서 Marimo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.