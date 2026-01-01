원클릭 설치로 MiroTalk 배포.
무제한 회의실, 화면 공유 기능을 갖추고 참가자에게 앱 설치가 필요 없는 자체 호스팅 P2P 화상 회의.
MiroTalk용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MiroTalk 활용으로 만들 수 있는 것
MiroTalk P2P는 서버를 통하지 않고 참가자 간에 미디어를 직접 라우팅하는 자체 호스팅 WebRTC 화상 회의 플랫폼입니다. 비디오 스트림이 P2P로 전송되므로 지연 시간이 최소화되며, 여러 회의실이 동시에 실행될 때도 VPS 대역폭은 신호 전송에만 사용됩니다. 참가자는 계정, 다운로드 또는 플러그인 없이 공유 가능한 링크를 통해 모든 최신 브라우저에서 참여할 수 있습니다.
회의 데이터를 자체 인프라에 기록하고 처리하는 클라우드 서비스와 달리, MiroTalk를 자체 호스팅하면 모든 대화가 소유한 하드웨어에 유지됩니다. 회의실은 비밀번호로 보호할 수 있으며, 호스트 보호 기능은 세션 생성을 승인된 사용자로 제한하고, REST API를 통해 회의 생성을 자체 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.
MiroTalk의 주요 특징
피어 투 피어 미디어
비디오 및 오디오는 참가자 간에 직접 스트리밍되며 — 서버를 통하지 않고 — 동시에 실행되는 방의 수에 관계없이 지연 시간을 낮게 유지하고 대역폭 비용을 거의 0으로 유지합니다.
앱 필요 없음
참가자들은 계정 등록, 다운로드 또는 브라우저 플러그인 없이 공유 가능한 링크를 통해 모든 최신 브라우저에서 참여할 수 있습니다.
화면 공유 및 녹화
화면 또는 특정 애플리케이션 창을 공유하고, 녹화 파일을 서버에 저장하지 않고 기기에 로컬로 세션을 녹화합니다.
화이트보드 및 파일 공유
공유 화이트보드에서 실시간으로 협업하고, 외부 저장소 없이 세션 중에 참가자들 간에 파일을 직접 전송할 수 있습니다.
호스트 보호
새 방을 생성하려면 비밀번호가 필요합니다. 세션 생성을 승인된 사용자로 제한하면서 참가자 참여 링크는 개방적이고 마찰 없이 유지합니다.
REST API 및 임베딩
문서화된 REST API를 통해 프로그래밍 방식으로 회의실을 생성하고 참여 토큰을 발급하며, 모든 웹사이트에 iframe으로 화상 회의 UI를 삽입할 수 있습니다.
Hostinger에서 MiroTalk을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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