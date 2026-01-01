MiroTalk P2P는 서버를 통하지 않고 참가자 간에 미디어를 직접 라우팅하는 자체 호스팅 WebRTC 화상 회의 플랫폼입니다. 비디오 스트림이 P2P로 전송되므로 지연 시간이 최소화되며, 여러 회의실이 동시에 실행될 때도 VPS 대역폭은 신호 전송에만 사용됩니다. 참가자는 계정, 다운로드 또는 플러그인 없이 공유 가능한 링크를 통해 모든 최신 브라우저에서 참여할 수 있습니다.

회의 데이터를 자체 인프라에 기록하고 처리하는 클라우드 서비스와 달리, MiroTalk를 자체 호스팅하면 모든 대화가 소유한 하드웨어에 유지됩니다. 회의실은 비밀번호로 보호할 수 있으며, 호스트 보호 기능은 세션 생성을 승인된 사용자로 제한하고, REST API를 통해 회의 생성을 자체 애플리케이션에 통합할 수 있습니다.