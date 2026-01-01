NSQ는 원래 Bitly에서 매일 수십억 개의 메시지를 처리하기 위해 구축된 실시간 분산 메시징 플랫폼입니다. 기존 브로커와 달리, NSQ는 소규모 데몬으로 구성된 분산 클러스터로 실행됩니다. — 단일 브로커 병목 현상, 마스터 노드, 공유 상태가 없습니다 — 따라서 생산자와 소비자는 재구성 없이 수평적으로 확장할 수 있습니다.

자체 VPS에 NSQ를 자체 호스팅하면 메시지당 요금이나 관리형 서비스 스로틀링 없이 대량 이벤트 스트림, 텔레메트리 및 비동기 작업 파이프라인을 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 번들로 제공되는 웹 관리 기능은 토픽, 채널 및 메시지 처리율에 대한 실시간 가시성을 제공하며, lookupd 탐색 서비스는 플릿 전체에 걸쳐 하드코딩된 브로커 주소의 필요성을 없애줍니다.