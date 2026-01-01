NSQ 원클릭 설치.
대규모 내결함성 및 고처리량 스트리밍을 위해 설계된 실시간 분산 메시징 플랫폼.
NSQ용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NSQ 활용으로 만들 수 있는 것
NSQ는 원래 Bitly에서 매일 수십억 개의 메시지를 처리하기 위해 구축된 실시간 분산 메시징 플랫폼입니다. 기존 브로커와 달리, NSQ는 소규모 데몬으로 구성된 분산 클러스터로 실행됩니다. — 단일 브로커 병목 현상, 마스터 노드, 공유 상태가 없습니다 — 따라서 생산자와 소비자는 재구성 없이 수평적으로 확장할 수 있습니다.
자체 VPS에 NSQ를 자체 호스팅하면 메시지당 요금이나 관리형 서비스 스로틀링 없이 대량 이벤트 스트림, 텔레메트리 및 비동기 작업 파이프라인을 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 번들로 제공되는 웹 관리 기능은 토픽, 채널 및 메시지 처리율에 대한 실시간 가시성을 제공하며, lookupd 탐색 서비스는 플릿 전체에 걸쳐 하드코딩된 브로커 주소의 필요성을 없애줍니다.
NSQ의 주요 특징
분산형 토폴로지
nsqd 데몬을 생산자와 함께 배치하여 실행하고 nsqlookupd를 사용하여 검색합니다 — 단일 장애 지점이 없으며 처리량 병목 현상을 일으킬 중앙 브로커도 없습니다.
최소 한 번 전달
디스크 오버플로우 기능을 갖춘 영구 메시지 큐는 소비자 서비스 중단 및 트래픽 급증 시에도 이벤트를 손실하지 않고 메시지가 유지되도록 보장합니다.
채널 팬아웃
주제는 여러 독립적인 채널로 브로드캐스트되며, 다양한 소비자 그룹이 조정 없이 병렬로 동일한 이벤트 스트림을 처리할 수 있도록 합니다.
실시간 관리자 UI
브라우저 기반 nsqadmin 대시보드는 실시간 메시지 전송률, 채널별 깊이, 노드별 통계를 표시하여 CLI 도구 없이 스트림 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
HTTP 및 TCP 클라이언트
Go, Python, Java, Node.js 등 다양한 언어로 된 네이티브 클라이언트 라이브러리와 게시를 위한 간단한 HTTP API를 제공하여, 사용자 지정 프로토콜 없이 어떤 언어에서든 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 NSQ을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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