Verdaccio는 경량의 오픈소스 비공개 npm 레지스트리로, 팀이 내부 패키지를 게시하고 공개 npm 레지스트리를 프록시할 수 있도록 합니다. 좌석당 요금을 부과하거나 속도 제한을 두는 호스팅형 레지스트리와 달리, Verdaccio는 전적으로 자체 인프라에서 실행되며, 이를 통해 빠르고 로컬 npm 패키지 캐시와 비공개 JavaScript 모듈을 위한 안전한 저장소를 제공합니다.

Verdaccio를 이용한 자체 호스팅은 빌드 파이프라인이 외부 npm 가용성에 의존하는 것을 없애고, 로컬 캐싱을 통해 설치 속도를 높이며, 독점 코드가 공개 레지스트리에 노출되지 않도록 합니다. 이는 레지스트리 URL을 가리키는 것 외에 클라이언트 측 구성 변경 없이도 npm, Yarn, pnpm과 완벽하게 호환됩니다.