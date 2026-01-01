Verdaccio 원클릭 설치.
팀 내에서 자바스크립트 패키지를 게시, 캐싱 및 관리하기 위한 경량 비공개 npm 프록시 레지스트리.
Verdaccio용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Verdaccio 활용으로 만들 수 있는 것
Verdaccio는 경량의 오픈소스 비공개 npm 레지스트리로, 팀이 내부 패키지를 게시하고 공개 npm 레지스트리를 프록시할 수 있도록 합니다. 좌석당 요금을 부과하거나 속도 제한을 두는 호스팅형 레지스트리와 달리, Verdaccio는 전적으로 자체 인프라에서 실행되며, 이를 통해 빠르고 로컬 npm 패키지 캐시와 비공개 JavaScript 모듈을 위한 안전한 저장소를 제공합니다.
Verdaccio를 이용한 자체 호스팅은 빌드 파이프라인이 외부 npm 가용성에 의존하는 것을 없애고, 로컬 캐싱을 통해 설치 속도를 높이며, 독점 코드가 공개 레지스트리에 노출되지 않도록 합니다. 이는 레지스트리 URL을 가리키는 것 외에 클라이언트 측 구성 변경 없이도 npm, Yarn, pnpm과 완벽하게 호환됩니다.
Verdaccio의 주요 특징
비공개 패키지 게시
공개 레지스트리에 노출하지 않고 팀 내에서 내부 npm 패키지를 게시하고 배포하세요.
npm 프록시 및 캐시
공개 npm 패키지를 로컬에 자동으로 미러링하여 npm에 연결할 수 없는 경우에도 설치가 빠르고 안정적으로 유지됩니다.
npm, Yarn, pnpm 호환 가능
모든 주요 JavaScript 패키지 관리자와 별도의 설정 없이 바로 호환되며, 특별한 클라이언트 플러그인이나 래퍼가 필요하지 않습니다.
내장형 인증
htpasswd 기반 인증을 통해 사용자 액세스를 관리하여 누가 패키지를 게시하거나 설치할 수 있는지 제어할 수 있습니다.
웹 UI 포함
깔끔한 내장 웹 인터페이스를 통해 패키지를 찾아보고, 버전을 검사하고, 레지스트리를 검색하세요.
플러그인 생태계
풍부한 플러그인 시스템을 통해 스토리지, 인증 및 미들웨어를 확장하여 S3, LDAP 또는 사용자 지정 워크플로와 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 Verdaccio을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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