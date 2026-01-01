원클릭 설치로 Ombi 배포
Plex, Emby, Jellyfin용 자가 호스팅 요청 시스템 — 사용자는 영화와 프로그램을 요청하고, 관리자는 이를 승인하여 자동으로 처리합니다.
Ombi용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ombi 활용으로 만들 수 있는 것
Ombi는 Plex, Emby 또는 Jellyfin을 실행하는 가정을 위한 표준 자체 호스팅 요청 시스템입니다. 사용자는 기존 미디어 서버 계정으로 로그인하여 세련된 모바일 친화적인 웹 UI를 통해 영화, TV 프로그램, 음악 앨범 및 4K 콘텐츠를 요청합니다. 각 요청은 구성 가능한 승인 대기열로 이동하며, 승인된 항목은 Sonarr, Radarr, Lidarr 또는 CouchPotato로 자동 전달되어 처리됩니다.
VPS에 Ombi를 자체 호스팅하면 사용자에게 미디어 라이브러리로의 깔끔한 '선 요청' 경로를 제공하고, 들어오는 요청을 승인, 거부 또는 일괄 처리할 수 있는 단일 공간을 제공합니다. 이는 가족에게 Arr 관리 패널을 노출하지 않고도 가능합니다.
Ombi의 주요 특징
Plex, Emby, Jellyfin 로그인
사용자는 기존 미디어 서버 자격 증명으로 로그인하므로 별도의 계정을 관리할 필요가 없으며 권한은 동기화된 상태로 유지됩니다.
영화, TV, 음악 및 4K 요청
카테고리별 할당량, 사용자별 제한 및 승인 규칙을 통해 수동 감독 없이 각 뷰어가 요청할 수 있는 내용을 맞춤 설정할 수 있습니다.
Arr을 통한 자동 처리
승인된 요청은 Sonarr, Radarr, Lidarr의 REST API를 통해 직접 전달되므로 콘텐츠가 자동으로 다운로드되고 처리되어 라이브러리에 저장됩니다.
요청 알림
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, 이메일 및 모바일 앱 푸시 알림은 요청이 진행됨에 따라 관리자와 사용자가 동기화 상태를 유지하도록 합니다.
모바일 친화적 UI 및 앱
세련된 반응형 웹 UI와 iOS 및 Android 컴패니언 앱을 통해 가족 구성원은 어떤 기기에서든 콘텐츠를 요청하고 추적할 수 있습니다.
Hostinger에서 Ombi을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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