Ombi는 Plex, Emby 또는 Jellyfin을 실행하는 가정을 위한 표준 자체 호스팅 요청 시스템입니다. 사용자는 기존 미디어 서버 계정으로 로그인하여 세련된 모바일 친화적인 웹 UI를 통해 영화, TV 프로그램, 음악 앨범 및 4K 콘텐츠를 요청합니다. 각 요청은 구성 가능한 승인 대기열로 이동하며, 승인된 항목은 Sonarr, Radarr, Lidarr 또는 CouchPotato로 자동 전달되어 처리됩니다.

VPS에 Ombi를 자체 호스팅하면 사용자에게 미디어 라이브러리로의 깔끔한 '선 요청' 경로를 제공하고, 들어오는 요청을 승인, 거부 또는 일괄 처리할 수 있는 단일 공간을 제공합니다. 이는 가족에게 Arr 관리 패널을 노출하지 않고도 가능합니다.