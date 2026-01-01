Starbase 80은 Docker 환경을 위한 최소한의 초고속 서버 시작 페이지입니다. 간단한 JSON 구성 파일에서 완전히 정적인 HTML 홈페이지를 렌더링하며, 브라우저에 JavaScript가 전혀 없습니다. 페이지는 프레임워크 오버헤드 없이 즉시 로드됩니다. 제목, 로고, 배경색, 다크 모드 및 링크 동작을 제어하는 환경 변수를 사용하여 모양을 사용자 지정할 수 있습니다.

통합이 많은 대시보드와 달리, Starbase 80은 API 토큰, 컨테이너에 대한 네트워크 액세스, 지속적인 유지보수가 필요하지 않습니다. 링크와 아이콘이 포함된 JSON 파일만 있으면 됩니다. Dashboard Icons, Material Design 아이콘 및 selfh.st 아이콘을 기본으로 지원하여, 모든 자체 호스팅 설정에 대해 세련되고 브랜드화된 홈페이지를 쉽게 구축할 수 있습니다.