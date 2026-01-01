Starbase 80 원클릭 설치.
자체 호스팅 컨테이너 및 서비스로 연결되는 링크를 정리하기 위한 가볍고 빠른 서버 홈페이지.
Starbase 80용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Starbase 80 활용으로 만들 수 있는 것
Starbase 80은 Docker 환경을 위한 최소한의 초고속 서버 시작 페이지입니다. 간단한 JSON 구성 파일에서 완전히 정적인 HTML 홈페이지를 렌더링하며, 브라우저에 JavaScript가 전혀 없습니다. 페이지는 프레임워크 오버헤드 없이 즉시 로드됩니다. 제목, 로고, 배경색, 다크 모드 및 링크 동작을 제어하는 환경 변수를 사용하여 모양을 사용자 지정할 수 있습니다.
통합이 많은 대시보드와 달리, Starbase 80은 API 토큰, 컨테이너에 대한 네트워크 액세스, 지속적인 유지보수가 필요하지 않습니다. 링크와 아이콘이 포함된 JSON 파일만 있으면 됩니다. Dashboard Icons, Material Design 아이콘 및 selfh.st 아이콘을 기본으로 지원하여, 모든 자체 호스팅 설정에 대해 세련되고 브랜드화된 홈페이지를 쉽게 구축할 수 있습니다.
Starbase 80의 주요 특징
즉시 페이지 로드
스타베이스 80은 클라이언트 측 자바스크립트 없이 순수 정적 HTML을 내보내므로, 서버 부하와 관계없이 홈페이지가 밀리초 단위로 로드됩니다.
JSON 기반 구성
모든 서비스, 카테고리, 아이콘 및 링크를 단일 config.json 파일에서 정의하세요 — 데이터베이스, UI 편집기, 마이그레이션 없이.
풍부한 아이콘 지원
대시보드 아이콘, 머티리얼 디자인 아이콘 또는 selfh.st 아이콘을 이름으로 사용하거나, 바인드 마운트된 폴더에서 자체 이미지 파일을 제공하세요.
다크 모드 내장
Tailwind 색상 값 또는 헥스 코드를 사용하여 라이트 및 다크 테마 모두에 대해 배경 색상을 구성할 수 있는 자동 OS 인식 다크 모드.
컨테이너 액세스 없음
Docker 소켓이 필요 없으며 API 통합도 필요 없습니다. — Starbase 80은 실행 중인 컨테이너에 대한 읽기 액세스 권한이 없는 순수한 링크 런처입니다.
Hostinger에서 Starbase 80을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.