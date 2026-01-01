원클릭 설치로 하수라 GraphQL 엔진 배포.
PostgreSQL 데이터베이스를 기반으로 즉시 GraphQL 및 REST API를 제공합니다 — 백엔드 코드가 필요 없습니다.
Hasura GraphQL Engine용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hasura GraphQL Engine 활용으로 만들 수 있는 것
하수라 GraphQL 엔진은 PostgreSQL 데이터베이스에 연결하여 몇 초 만에 완전한 유형의 GraphQL API를 자동 생성합니다. 리졸버 코드를 작성하거나, 스키마 정의를 구성하거나, 쿼리 레이어를 처음부터 구축하는 대신, 개발자는 Hasura를 데이터베이스에 연결하고 필터링, 정렬, 페이지 매김, 집계 및 실시간 구독을 즉시 얻을 수 있습니다. 이 모든 것은 시각적 콘솔을 통해 관리됩니다.
32,000개 이상의 GitHub 스타를 보유하고 전 세계 기업에서 프로덕션 용도로 사용되는 Hasura는 데이터베이스에서 API로 가는 가장 빠른 경로입니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명 및 쿼리 로직을 인프라 내에 유지하며, 요청당 요금, 데이터 송신 비용 없이 액세스 권한 및 속도 제한을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Hasura GraphQL Engine의 주요 특징
즉시 GraphQL API
기존 PostgreSQL 스키마에서 테이블, 뷰, 관계를 포함하여 작성할 리졸버 코드 없이 완전한 타입의 GraphQL API를 자동 생성합니다.
실시간 구독
모든 GraphQL 쿼리는 기본 데이터가 변경될 때 웹소켓을 통해 연결된 클라이언트에 업데이트를 푸시하는 실시간 구독으로 전환될 수 있습니다.
행 수준 권한
테이블, 역할 및 작업별로 세분화된 접근 제어 규칙을 포인트 앤 클릭 권한 빌더를 사용하여 정의합니다 — 사용자 지정 미들웨어는 필요하지 않습니다.
REST 엔드포인트 매핑
저장된 GraphQL 쿼리를 명명된 REST 엔드포인트로 노출하여, REST 전용 클라이언트가 별도의 API 계층 없이 동일한 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.
원격 스키마 및 액션
외부 GraphQL API 및 HTTP 서비스를 통합 스키마로 연결하여 클라이언트가 단일 엔드포인트를 통해 모든 것을 쿼리할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Hasura GraphQL Engine을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.