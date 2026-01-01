하수라 GraphQL 엔진은 PostgreSQL 데이터베이스에 연결하여 몇 초 만에 완전한 유형의 GraphQL API를 자동 생성합니다. 리졸버 코드를 작성하거나, 스키마 정의를 구성하거나, 쿼리 레이어를 처음부터 구축하는 대신, 개발자는 Hasura를 데이터베이스에 연결하고 필터링, 정렬, 페이지 매김, 집계 및 실시간 구독을 즉시 얻을 수 있습니다. 이 모든 것은 시각적 콘솔을 통해 관리됩니다.

32,000개 이상의 GitHub 스타를 보유하고 전 세계 기업에서 프로덕션 용도로 사용되는 Hasura는 데이터베이스에서 API로 가는 가장 빠른 경로입니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명 및 쿼리 로직을 인프라 내에 유지하며, 요청당 요금, 데이터 송신 비용 없이 액세스 권한 및 속도 제한을 완벽하게 제어할 수 있습니다.