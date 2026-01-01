DumbPad 원클릭 설치
실시간 공동 작업, 마크다운 미리보기, 유사 검색, 그리고 선택적 PIN 보호 기능을 갖춘 매우 간단한 자체 호스팅 공유 메모장.
DumbPad용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DumbPad 활용으로 만들 수 있는 것
DumbPad은 DumbWare.io에서 제공하는 의도적으로 최소화된 자체 호스팅 메모장 애플리케이션으로, 빠른 공유 텍스트는 계정, 데이터베이스 또는 완전한 협업 스위트와 함께 제공되는 복잡성 중 어떤 것도 거의 필요하지 않다는 아이디어를 기반으로 구축되었습니다. 메모장은 디스크에 일반 파일로 저장되므로 백업은 파일 하나를 복사하는 것만으로도 가능하며 마이그레이션도 간단합니다.
여러 사용자가 동일한 패드를 실시간으로 편집하고, 퍼지 매칭으로 메모장을 검색하며, GitHub 스타일의 알림, 표, 구문 강조 코드 블록으로 마크다운을 미리 볼 수 있습니다. 선택 사항인 4-10자리 PIN 보호는 공유 서버에서 액세스를 보호하며, 프로그레시브 웹 앱 지원을 통해 모든 장치에 DumbPad을 설치하여 오프라인으로 액세스할 수 있습니다. VPS에서 자체 호스팅하면 메모를 비공개로 유지하고, 모든 브라우저에서 액세스할 수 있으며, 타사 서비스 변경으로부터 자유로울 수 있습니다.
DumbPad의 주요 특징
실시간 협업
여러 사용자가 동시에 동일한 메모장을 편집할 수 있으며, 변경 사항은 연결된 모든 브라우저에 동기화됩니다.
마크다운 미리보기 포함
편집기 내에서 GitHub 스타일 알림 블록, 확장된 테이블, 구문 강조 코드 및 접을 수 있는 세부 정보를 직접 렌더링합니다.
퍼지 검색
파일 이름과 전체 파일 내용을 모두 검색하여 관대한 퍼지 매칭으로 어떤 메모장이든 즉시 찾으세요.
선택 사항 핀 보호
전체 계정 또는 사용자 관리 시스템을 강제하지 않고 공유 서버의 접근을 제한하려면 4-10자리 PIN을 설정하세요.
데이터베이스 필요 없음
메모장은 디스크에 일반 파일로 저장됩니다. 백업은 단일 파일 복사본이며, 스키마에 대해 걱정할 필요 없이 몇 초 만에 마이그레이션할 수 있습니다.
프로그레시브 웹 앱
DumbPad를 휴대폰, 태블릿 또는 데스크톱에 설치하여 매번 브라우저 탭을 열 필요 없이 오프라인으로 접속할 수 있습니다.
Hostinger에서 DumbPad을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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