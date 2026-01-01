DumbPad은 DumbWare.io에서 제공하는 의도적으로 최소화된 자체 호스팅 메모장 애플리케이션으로, 빠른 공유 텍스트는 계정, 데이터베이스 또는 완전한 협업 스위트와 함께 제공되는 복잡성 중 어떤 것도 거의 필요하지 않다는 아이디어를 기반으로 구축되었습니다. 메모장은 디스크에 일반 파일로 저장되므로 백업은 파일 하나를 복사하는 것만으로도 가능하며 마이그레이션도 간단합니다.

여러 사용자가 동일한 패드를 실시간으로 편집하고, 퍼지 매칭으로 메모장을 검색하며, GitHub 스타일의 알림, 표, 구문 강조 코드 블록으로 마크다운을 미리 볼 수 있습니다. 선택 사항인 4-10자리 PIN 보호는 공유 서버에서 액세스를 보호하며, 프로그레시브 웹 앱 지원을 통해 모든 장치에 DumbPad을 설치하여 오프라인으로 액세스할 수 있습니다. VPS에서 자체 호스팅하면 메모를 비공개로 유지하고, 모든 브라우저에서 액세스할 수 있으며, 타사 서비스 변경으로부터 자유로울 수 있습니다.