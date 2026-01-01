헤르메스 워크스페이스 원클릭 설치
Hermes AI 에이전트를 위한 오픈 소스 명령 센터 — 채팅, 메모리, 스킬, 터미널, 파일을 하나의 인터페이스에서.
Hermes Workspace용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hermes Workspace 활용으로 만들 수 있는 것
Hermes Workspace는 Hermes AI 에이전트(NousResearch 개발)를 완벽한 기능을 갖춘 명령 센터로 전환하는 오픈 소스 웹 UI입니다. 다중 모델 채팅, 영구 메모리, 100개 이상의 스킬 카탈로그, 통합 브라우저 기본 터미널, 병렬 서브 에이전트를 조율하는 Conductor를 모두 통합하여 제공하며, 이 모든 것이 단일 자체 호스팅 인터페이스에 담겨 있습니다.
VPS에 Hermes Workspace를 자체 호스팅하면 대화, 에이전트 메모리 및 자격 증명이 사용자 자신의 인프라에 유지됩니다. 사용자는 어떤 AI 공급자(Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral 등)를 사용할지 완벽하게 제어할 수 있으며, 메시지당 요금 없이 데이터가 서버를 벗어나지 않습니다.
Hermes Workspace의 주요 특징
다중 모델 채팅
대화 도중에 컨텍스트 손실 없이 Claude, GPT, Gemini, Ollama 로컬 모델 및 모든 OpenAI 호환 엔드포인트 간에 전환할 수 있습니다.
영구 메모리 및 100가지 이상의 스킬
에이전트는 세션 간에 기억하며 다양한 스킬 카탈로그를 활용할 수 있습니다. UI에서 실시간으로 메모리와 스킬을 탐색하고 편집할 수 있습니다.
통합 터미널
풀 컬러 브라우저 기본 pty를 통해 워크스페이스 내에서 직접 명령을 실행할 수 있습니다. 별도의 SSH 세션으로 전환할 필요가 없습니다.
Conductor — 병렬 에이전트
Conductor 미션 오케스트레이터 및 라이브 워커 그리드와 병렬로 여러 하위 에이전트를 생성하고 모니터링합니다.
모바일 우선 PWA
데스크톱, 태블릿, 휴대폰에서 모든 기능을 완벽하게 지원합니다. 홈 화면에 설치하고 푸시 알림과 함께 실행하세요.
자가 호스팅 데이터 소유권
모든 에이전트 세션, 메모리 및 API 자격 증명은 사용자의 VPS에 유지되며, 사용량 제한이 없고 타사 데이터 공유도 없습니다.
Hostinger에서 Hermes Workspace을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.