Hermes Workspace는 Hermes AI 에이전트(NousResearch 개발)를 완벽한 기능을 갖춘 명령 센터로 전환하는 오픈 소스 웹 UI입니다. 다중 모델 채팅, 영구 메모리, 100개 이상의 스킬 카탈로그, 통합 브라우저 기본 터미널, 병렬 서브 에이전트를 조율하는 Conductor를 모두 통합하여 제공하며, 이 모든 것이 단일 자체 호스팅 인터페이스에 담겨 있습니다.

VPS에 Hermes Workspace를 자체 호스팅하면 대화, 에이전트 메모리 및 자격 증명이 사용자 자신의 인프라에 유지됩니다. 사용자는 어떤 AI 공급자(Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral 등)를 사용할지 완벽하게 제어할 수 있으며, 메시지당 요금 없이 데이터가 서버를 벗어나지 않습니다.