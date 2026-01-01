Spliit 원클릭 설치.
그룹을 위한 무료 오픈 소스 비용 분할 앱 — 공유 비용을 추적하고 구독 없이 정산할 수 있습니다.
Spliit용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Spliit 활용으로 만들 수 있는 것
Spliit은 Splitwise의 자체 호스팅 대안으로, 친구, 룸메이트 또는 여행자 그룹이 공유 경비를 추적하고 누가 누구에게 얼마를 빚지고 있는지 계산할 수 있도록 합니다. 그룹을 만들고, 발생하는 대로 경비를 추가하면 Spliit이 자동으로 잔액을 계산합니다. 참가자에게는 계정이 필요 없으며, 링크만 공유하면 됩니다.
Spliit을 자체 호스팅한다는 것은 누가 무엇을 누구와 함께 어디에 썼는지와 같은 귀하의 금융 데이터가 제3자 서버로 전송되거나 광고에 사용되지 않는다는 것을 의미합니다. 구독 등급, 잠긴 프리미엄 기능, 데이터 이식성 문제도 없습니다. 귀하의 인스턴스, 귀하의 데이터, 귀하가 통제합니다.
Spliit의 주요 특징
계정 필요 없음
그룹 링크를 공유하면 누구나 즉시 지출을 추가하거나 볼 수 있습니다 — 참가자에게는 가입이나 이메일 인증이 필요하지 않습니다.
자동 잔액 계산
Spliit은 모든 지출 후에 누가 누구에게 빚을 졌는지 계산하여, 그룹을 정산하는 데 필요한 거래 수를 최소화합니다.
영수증 스캔
영수증을 촬영하면 Spliit이 금액을 자동으로 추출하여 수동 입력 없이 경비 입력을 가속화합니다.
불균등한 비용 분할
비용을 정확한 금액, 비율 또는 지분으로 분할하세요 — 단순히 균등하게 나누는 것이 아니라 — 한 사람이 다른 사람보다 더 많이 사용하는 상황을 위해.
비용 카테고리 및 검색
비용을 카테고리별로 태그하고 기록을 필터링하여 장기 그룹 내에서 모든 거래를 빠르게 찾을 수 있습니다.
Hostinger에서 Spliit을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.