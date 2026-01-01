Spliit은 Splitwise의 자체 호스팅 대안으로, 친구, 룸메이트 또는 여행자 그룹이 공유 경비를 추적하고 누가 누구에게 얼마를 빚지고 있는지 계산할 수 있도록 합니다. 그룹을 만들고, 발생하는 대로 경비를 추가하면 Spliit이 자동으로 잔액을 계산합니다. 참가자에게는 계정이 필요 없으며, 링크만 공유하면 됩니다.

Spliit을 자체 호스팅한다는 것은 누가 무엇을 누구와 함께 어디에 썼는지와 같은 귀하의 금융 데이터가 제3자 서버로 전송되거나 광고에 사용되지 않는다는 것을 의미합니다. 구독 등급, 잠긴 프리미엄 기능, 데이터 이식성 문제도 없습니다. 귀하의 인스턴스, 귀하의 데이터, 귀하가 통제합니다.