Beszel 원클릭 설치
인프라를 위한 Docker 컨테이너 통계, 과거 데이터 및 구성 가능한 알림을 제공하는 경량 서버 모니터링 플랫폼.
Beszel용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Beszel 활용으로 만들 수 있는 것
Beszel은 Prometheus 및 Grafana와 같은 전체 관측 가능성 스택의 리소스 오버헤드 없이 CPU, 메모리, 디스크, 네트워크, 온도, GPU, S.M.A.R.T. 디스크 상태, 컨테이너별 Docker 및 Podman 통계 등 포괄적인 시스템 가시성을 제공하는 경량 서버 모니터링 플랫폼입니다. Go 백엔드를 사용하는 PocketBase 기반으로 구축되었으며, 허브-에이전트 아키텍처를 사용합니다. 허브는 웹 인터페이스를 호스팅하고 과거 데이터를 저장하며, 경량 에이전트는 각 모니터링되는 서버에서 실행되어 메트릭을 수집합니다.
Beszel을 자체 호스팅하면 모니터링하는 서버와 독립적인 모니터링 허브를 얻을 수 있으므로, 개별 시스템이 스트레스를 받는 상황에서도 인프라 문제를 확인할 수 있습니다. CPU, 메모리, 디스크, 대역폭 또는 온도 임계값이 초과되면 구성 가능한 알림이 사용자에게 통지하며, 로컬 디스크 또는 S3 호환 스토리지로의 자동 백업은 과거 성능 데이터를 보호합니다.
Beszel의 주요 특징
Docker 컨테이너 메트릭
컨테이너별 CPU, 메모리, 네트워크 사용량을 호스트 시스템 지표와 함께 추적하여 호스트와 컨테이너화된 워크로드 모두에 대한 통합된 보기를 제공합니다.
허브-에이전트 아키텍처
단일 허브는 원격 서버에서 실행되는 무제한 에이전트로부터 데이터를 집계하여, 하나의 대시보드에서 전체 플릿을 쉽게 모니터링할 수 있도록 합니다.
설정 가능한 알림
모니터링되는 모든 지표(CPU 부하, 디스크 사용량, 온도, 대역폭 등)에 대한 임계값을 설정하고, 문제가 사용자에게 영향을 미치기 전에 알림을 받으세요.
과거 데이터 보존
성능 기록은 허브의 데이터베이스에 저장되어, 실시간 대시보드만으로는 알 수 없는 장기적인 추세 분석 및 용량 계획을 가능하게 합니다.
GPU와 S.M.A.R.T. 모니터링
장애가 발생하기 전에 Nvidia, AMD, Intel GPU 사용률과 S.M.A.R.T. 디스크 상태 데이터를 함께 모니터링하여 하드웨어 성능 저하를 감지합니다.
Hostinger에서 Beszel을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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