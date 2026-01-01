Beszel은 Prometheus 및 Grafana와 같은 전체 관측 가능성 스택의 리소스 오버헤드 없이 CPU, 메모리, 디스크, 네트워크, 온도, GPU, S.M.A.R.T. 디스크 상태, 컨테이너별 Docker 및 Podman 통계 등 포괄적인 시스템 가시성을 제공하는 경량 서버 모니터링 플랫폼입니다. Go 백엔드를 사용하는 PocketBase 기반으로 구축되었으며, 허브-에이전트 아키텍처를 사용합니다. 허브는 웹 인터페이스를 호스팅하고 과거 데이터를 저장하며, 경량 에이전트는 각 모니터링되는 서버에서 실행되어 메트릭을 수집합니다.

Beszel을 자체 호스팅하면 모니터링하는 서버와 독립적인 모니터링 허브를 얻을 수 있으므로, 개별 시스템이 스트레스를 받는 상황에서도 인프라 문제를 확인할 수 있습니다. CPU, 메모리, 디스크, 대역폭 또는 온도 임계값이 초과되면 구성 가능한 알림이 사용자에게 통지하며, 로컬 디스크 또는 S3 호환 스토리지로의 자동 백업은 과거 성능 데이터를 보호합니다.