Maloja 원클릭 설치.
청취 기록을 개인 차트, 통계 및 Last.fm 스타일 프로필로 바꿔주는 자체 호스팅 음악 스크로블 데이터베이스.
Maloja용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Maloja 활용으로 만들 수 있는 것
Maloja는 개인 Last.fm과 같은 오픈 소스 자체 호스팅 음악 스크로블러로, 재생하는 모든 트랙을 기록하고 이 기록을 차트, 인기 아티스트 순위, 시간별 그래프 및 연간 요약으로 변환합니다. Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, 멀티 스크로블러를 지원하는 클라이언트와 Plex, Jellyfin, Navidrome과 같은 플레이어의 직접적인 API 통합을 통해 스크로블을 수락합니다.
자체 VPS에 Maloja를 호스팅하면 서비스가 중단되거나, 가격이 변경되거나, 데이터 노출 방식이 바뀔 수 있는 타사 플랫폼에 데이터를 남겨두는 대신 청취 데이터의 비공개 영구 기록을 유지할 수 있습니다. Last.fm, Spotify, MusicBrainz, TheAudioDB의 메타데이터 보강과 결합하여, 공급업체 변경에도 살아남는 풍부한 개인 음악 대시보드를 얻을 수 있습니다.
Maloja의 주요 특징
개인 청취 차트
순위, 트렌드 라인, 기간별 비교와 함께 설정 가능한 기간에 걸쳐 최고의 아티스트, 앨범, 트랙을 탐색할 수 있습니다.
Last.fm 호환 API
Last.fm API를 지원하는 모든 클라이언트(휴대폰, 데스크톱 플레이어, 스크립트 등)로부터 사용자 지정 어댑터를 작성할 필요 없이 스크로블을 수락합니다.
플레이어 연동
Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble 및 기타 커뮤니티에서 구축한 브릿지로부터 스크로블을 직접 수신하세요.
펄스형 시간 그래프
특정 아티스트, 앨범 또는 트랙을 몇 주, 몇 달, 몇 년에 걸쳐 얼마나 자주 들었는지 시각화하여 재발견 및 몰아듣기 경향을 파악할 수 있습니다.
메타데이터 풍부화
Last.fm, Spotify, MusicBrainz, TheAudioDB에서 아티스트 이미지와 앨범 아트를 가져와 대시보드가 즉시 세련되게 보이도록 하세요.
Last.fm 프록시 스크로블링
수신되는 스크로블을 선택적으로 Last.fm으로 전달하여 기존 공개 프로필이 계속 업데이트되도록 하면서 동시에 비공개 아카이브도 구축할 수 있습니다.
Hostinger에서 Maloja을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.