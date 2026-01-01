Maloja는 개인 Last.fm과 같은 오픈 소스 자체 호스팅 음악 스크로블러로, 재생하는 모든 트랙을 기록하고 이 기록을 차트, 인기 아티스트 순위, 시간별 그래프 및 연간 요약으로 변환합니다. Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, 멀티 스크로블러를 지원하는 클라이언트와 Plex, Jellyfin, Navidrome과 같은 플레이어의 직접적인 API 통합을 통해 스크로블을 수락합니다.

자체 VPS에 Maloja를 호스팅하면 서비스가 중단되거나, 가격이 변경되거나, 데이터 노출 방식이 바뀔 수 있는 타사 플랫폼에 데이터를 남겨두는 대신 청취 데이터의 비공개 영구 기록을 유지할 수 있습니다. Last.fm, Spotify, MusicBrainz, TheAudioDB의 메타데이터 보강과 결합하여, 공급업체 변경에도 살아남는 풍부한 개인 음악 대시보드를 얻을 수 있습니다.