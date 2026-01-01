Easy!Appointments는 서비스 기반 비즈니스가 건별 예약 수수료를 지불하거나 플랫폼 종속을 감수할 필요 없이 온라인 예약 기능을 제공할 수 있도록 하는 포괄적인 오픈 소스 예약 플랫폼입니다. 고객은 실시간 가용성을 확인하고 직접 예약할 수 있으며, 이는 직원의 전화 응대 중단과 수동적인 일정 관리를 줄여줍니다.

이 시스템은 독립적인 달력, 사용자 정의 가능한 예약 양식, 노쇼율을 줄이는 자동 이메일 알림 기능을 갖춘 여러 서비스 제공업체를 지원합니다. Google Calendar 동기화는 직원이 이미 사용하는 도구와 일정을 동기화 상태로 유지합니다. 의료 및 미용부터 컨설팅 및 교육에 이르는 다양한 산업 분야에서 깔끔한 인터페이스와 유연한 구성 때문에 Easy!Appointments를 신뢰합니다. 이 배포는 안정적인 예약 데이터 지속성을 위해 애플리케이션을 MySQL 데이터베이스와 연결합니다.