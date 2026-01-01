Easy!Appointments 원클릭 설치.
고객 셀프 예약, 다중 제공자 캘린더, 자동 이메일 알림 기능을 갖춘 무료 오픈 소스 예약 시스템.
Easy!Appointments용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Easy!Appointments 활용으로 만들 수 있는 것
Easy!Appointments는 서비스 기반 비즈니스가 건별 예약 수수료를 지불하거나 플랫폼 종속을 감수할 필요 없이 온라인 예약 기능을 제공할 수 있도록 하는 포괄적인 오픈 소스 예약 플랫폼입니다. 고객은 실시간 가용성을 확인하고 직접 예약할 수 있으며, 이는 직원의 전화 응대 중단과 수동적인 일정 관리를 줄여줍니다.
이 시스템은 독립적인 달력, 사용자 정의 가능한 예약 양식, 노쇼율을 줄이는 자동 이메일 알림 기능을 갖춘 여러 서비스 제공업체를 지원합니다. Google Calendar 동기화는 직원이 이미 사용하는 도구와 일정을 동기화 상태로 유지합니다. 의료 및 미용부터 컨설팅 및 교육에 이르는 다양한 산업 분야에서 깔끔한 인터페이스와 유연한 구성 때문에 Easy!Appointments를 신뢰합니다. 이 배포는 안정적인 예약 데이터 지속성을 위해 애플리케이션을 MySQL 데이터베이스와 연결합니다.
Easy!Appointments의 주요 특징
고객 셀프 예약
고객들은 직원과 별도의 연락 없이 실시간으로 이용 가능 여부를 확인하고 온라인으로 예약할 수 있습니다.
여러 제공업체 캘린더
각 서비스 제공업체별로 개별 캘린더 및 이용 가능 시간대를 관리하여 팀 전체에서 중복 예약을 방지합니다.
자동화된 알림
확인 및 알림 이메일을 자동으로 전송하여, 수동 후속 조치 없이 노쇼율을 줄여줍니다.
Google 캘린더 동기화
구글 캘린더와 예약을 동기화하여 제공자가 다른 일정과 함께 약속을 확인할 수 있도록 합니다.
맞춤 설정 가능한 예약 양식
각 서비스 유형에 필요한 정보를 수집할 수 있도록, 고객이 예약 시 작성하는 필드를 맞춤 설정하세요.
Hostinger에서 Easy!Appointments을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.