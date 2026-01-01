원클릭 설치로 Komga 배포.
OPDS, Kobo Sync, KOReader Sync를 지원하는 만화, 망가, 잡지, 전자책용 자체 호스팅 미디어 서버.
Komga용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Komga 활용으로 만들 수 있는 것
Komga는 만화, 망가, BD, 잡지, 전자책을 위해 특별히 제작된 오픈 소스 미디어 서버입니다. CBZ, CBR, EPUB, PDF 및 기타 아카이브 형식의 라이브러리를 스캔하고, 메타데이터를 추출하며, 썸네일을 생성합니다. 또한 빠른 웹 리더와 OPDS, Kobo Sync, KOReader Sync 피드를 통해 네이티브 앱 및 전자잉크 기기용으로 모든 것을 제공합니다.
VPS에 Komga를 자체 호스팅하면 만화 및 망가 파일이 있는 모든 폴더를 개인적이고 모바일 친화적인 라이브러리로 전환하여 웹, Kobo 또는 KOReader 전자잉크 기기, 또는 Panels, Chunky, KyBook과 같은 OPDS 호환 앱을 통해 어디서든 읽을 수 있습니다. 구독료나 DRM이 없으며, 어떤 플랫폼도 라이브러리에 무엇이 남을지 결정하지 않습니다.
Komga의 주요 특징
만화 및 전자책 형식
CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB, PDF를 기본적으로 지원하며, ComicInfo.xml, EPUB OPF, ComicRack 태그에서 메타데이터를 추출합니다.
내장 웹 리더
빠르고 반응성이 뛰어난 웹 리더로, 양면 보기 모드, 너비/높이 맞춤 레이아웃, 기기 간 읽기 진행 상황 동기화 기능을 제공합니다.
OPDS 피드
OPDS v1 및 v2 엔드포인트는 Komga가 Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader와 같은 기본 리더 및 수십 가지 다른 리더와 별도의 설정 없이 호환되도록 합니다.
Kobo와 KOReader 동기화
네이티브 Kobo Sync 및 KOReader Sync 지원은 파일을 수동으로 사이드로드할 필요 없이 e-잉크 기기에 새로운 콘텐츠를 푸시하고 읽기 위치를 기억합니다.
자동 라이브러리 스캔
실시간 파일 시스템 감시 및 예약된 스캔을 통해 새 만화 및 전자책 파일을 데이터 폴더에 드롭하면 라이브러리가 동기화 상태로 유지됩니다.
다중 사용자 및 공유
사용자별 라이브러리, 연령 제한 및 읽기 전용 공유 역할을 통해 가족이나 독서 그룹이 서로 간섭하지 않고 하나의 서버를 공유할 수 있습니다.
Hostinger에서 Komga을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.