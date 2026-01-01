Komga는 만화, 망가, BD, 잡지, 전자책을 위해 특별히 제작된 오픈 소스 미디어 서버입니다. CBZ, CBR, EPUB, PDF 및 기타 아카이브 형식의 라이브러리를 스캔하고, 메타데이터를 추출하며, 썸네일을 생성합니다. 또한 빠른 웹 리더와 OPDS, Kobo Sync, KOReader Sync 피드를 통해 네이티브 앱 및 전자잉크 기기용으로 모든 것을 제공합니다.

VPS에 Komga를 자체 호스팅하면 만화 및 망가 파일이 있는 모든 폴더를 개인적이고 모바일 친화적인 라이브러리로 전환하여 웹, Kobo 또는 KOReader 전자잉크 기기, 또는 Panels, Chunky, KyBook과 같은 OPDS 호환 앱을 통해 어디서든 읽을 수 있습니다. 구독료나 DRM이 없으며, 어떤 플랫폼도 라이브러리에 무엇이 남을지 결정하지 않습니다.