Matrix Conduit는 Rust로 작성된 간단하고 빠르며 안정적인 Matrix 홈서버입니다. Synapse의 경량 대안으로 설계된 이 서버는 임베디드 RocksDB 데이터베이스와 함께 단일 바이너리로 제공되어 PostgreSQL 또는 기타 외부 서비스의 필요성을 없애고 자체 채팅 서버를 실행하는 데 필요한 리소스 사용량을 획기적으로 줄입니다.

VPS에서 Conduit를 자체 호스팅하면 글로벌 Matrix 네트워크와 연동하면서도 메시지 기록, 미디어 및 암호화 키에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 종단 간 암호화는 기본적으로 활성화되어 있으며, Element, FluffyChat 또는 Cinny와 같은 모든 표준 Matrix 클라이언트는 즉시 연결되므로 커뮤니티는 이미 알고 있는 도구를 계속 사용할 수 있습니다.