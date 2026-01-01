Matrix Conduit 원클릭 설치 배포
최소한의 리소스 소비로 안전하고 연동된 채팅을 위한 경량의 Rust 기반 Matrix 홈서버.
Matrix Conduit용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Matrix Conduit 활용으로 만들 수 있는 것
Matrix Conduit는 Rust로 작성된 간단하고 빠르며 안정적인 Matrix 홈서버입니다. Synapse의 경량 대안으로 설계된 이 서버는 임베디드 RocksDB 데이터베이스와 함께 단일 바이너리로 제공되어 PostgreSQL 또는 기타 외부 서비스의 필요성을 없애고 자체 채팅 서버를 실행하는 데 필요한 리소스 사용량을 획기적으로 줄입니다.
VPS에서 Conduit를 자체 호스팅하면 글로벌 Matrix 네트워크와 연동하면서도 메시지 기록, 미디어 및 암호화 키에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 종단 간 암호화는 기본적으로 활성화되어 있으며, Element, FluffyChat 또는 Cinny와 같은 모든 표준 Matrix 클라이언트는 즉시 연결되므로 커뮤니티는 이미 알고 있는 도구를 계속 사용할 수 있습니다.
Matrix Conduit의 주요 특징
경량
내장된 RocksDB 저장소를 사용하는 단일 Rust 바이너리는 Synapse가 어려움을 겪을 수 있는 소규모 VPS 상품에서도 원활하게 실행됩니다.
종단 간 암호화
비공개 채팅방과 다이렉트 메시지는 기본적으로 암호화되어 수신자 외에는 누구도 메시지 내용을 읽을 수 없습니다.
매트릭스 연동
개방형 Matrix 프로토콜 및 연합 네트워크를 통해 전 세계 다른 모든 Matrix 홈서버의 사용자와 연결하세요.
외부 데이터베이스 없음
모든 데이터를 임베디드 RocksDB 인스턴스에 저장하여, PostgreSQL 설정, 튜닝 및 백업의 복잡성을 제거합니다.
표준 클라이언트 지원
Element, FluffyChat, Cinny, Nheko 및 Matrix 클라이언트-서버 API를 사용하는 다른 모든 클라이언트와 호환됩니다.
등록 토큰 제어
공유된 비밀 토큰 뒤에 새 계정 생성을 제한하여 초대한 사람만 서버에 가입할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Matrix Conduit을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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