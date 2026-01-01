Meilisearch는 Rust로 작성된 매우 빠른 오픈 소스 검색 엔진으로, 내장된 오타 허용, 패싯 필터링, 사용자 지정 가능한 순위 지정 기능을 통해 50ms 미만의 시간 안에 관련성 높은 결과를 반환합니다. 이 모든 기능은 간단한 REST API를 통해 제공됩니다. 스마트한 기본 설정으로 즉시 사용할 수 있어 전자상거래 상점, 문서 사이트 및 SaaS 애플리케이션에 강력한 검색 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.

자체 VPS에 Meilisearch를 호스팅하면 부하 시에도 일관된 50ms 미만의 성능을 위한 전용 CPU와 메모리를 제공하며, 고정 비용으로 무제한 문서 인덱싱이 가능하고, 관리형 검색 서비스에 의존할 필요 없이 보안 및 구성에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.