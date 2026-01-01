Meilisearch 원클릭 설치.
Rust로 구축된 오픈 소스 검색 엔진으로, 50밀리초 미만으로 오타 허용 검색 결과를 제공합니다.
Meilisearch용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Meilisearch 활용으로 만들 수 있는 것
Meilisearch는 Rust로 작성된 매우 빠른 오픈 소스 검색 엔진으로, 내장된 오타 허용, 패싯 필터링, 사용자 지정 가능한 순위 지정 기능을 통해 50ms 미만의 시간 안에 관련성 높은 결과를 반환합니다. 이 모든 기능은 간단한 REST API를 통해 제공됩니다. 스마트한 기본 설정으로 즉시 사용할 수 있어 전자상거래 상점, 문서 사이트 및 SaaS 애플리케이션에 강력한 검색 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.
자체 VPS에 Meilisearch를 호스팅하면 부하 시에도 일관된 50ms 미만의 성능을 위한 전용 CPU와 메모리를 제공하며, 고정 비용으로 무제한 문서 인덱싱이 가능하고, 관리형 검색 서비스에 의존할 필요 없이 보안 및 구성에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다.
Meilisearch의 주요 특징
50ms 미만 결과
Rust 기반 엔진은 수백만 개의 문서에서도 50밀리초 미만으로 검색 결과를 반환합니다.
내장 오타 허용
사용자는 오타가 있어도 필요한 것을 찾을 수 있습니다. 스마트 오타 교정 기능을 활성화하는 데 별도의 설정이 필요하지 않습니다.
패싯 필터링
강력한 필터 및 패싯을 통해 사용자는 카테고리, 가격, 태그 또는 사용자 지정 속성별로 검색 결과를 세분화할 수 있습니다.
심플 REST API
JavaScript, Python, PHP, Go 등 다양한 언어를 위한 포괄적인 SDK는 모든 스택에서 통합을 간편하게 만듭니다.
실시간 인덱싱
문서가 추가되는 즉시 검색 가능하며, 재구축 지연이나 수동 인덱스 새로 고침이 필요 없습니다.
Hostinger에서 Meilisearch을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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