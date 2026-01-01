MistServer는 인터넷 스트리밍 애플리케이션 구축을 위해 설계된 오픈 소스, 모든 기능을 갖춘 스트리밍 미디어 툴킷입니다. RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, RTSP를 포함한 다양한 입출력 프로토콜을 지원하여 모든 플레이어나 장치에 미디어를 수집, 처리 및 전송할 수 있습니다. 4242 포트의 내장 웹 UI는 추가 도구 없이 완벽한 서버 구성, 스트림 관리 및 실시간 모니터링을 제공합니다.

OTT(Over-The-Top) 스트리밍 애플리케이션을 구축하는 개발자를 위해 설계된 MistServer는 가볍고 모듈식이며 상업적 용도를 포함한 모든 목적으로 무료로 사용할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 시청자당 요금이나 타사 종속성 없이 스트리밍 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다.