MistServer 원클릭 설치.
대규모로 안정적인 인터넷 스트리밍 애플리케이션을 구축하고 제공하기 위한 모든 기능을 갖춘 오픈 소스 미디어 툴킷.
MistServer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MistServer 활용으로 만들 수 있는 것
MistServer는 인터넷 스트리밍 애플리케이션 구축을 위해 설계된 오픈 소스, 모든 기능을 갖춘 스트리밍 미디어 툴킷입니다. RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, RTSP를 포함한 다양한 입출력 프로토콜을 지원하여 모든 플레이어나 장치에 미디어를 수집, 처리 및 전송할 수 있습니다. 4242 포트의 내장 웹 UI는 추가 도구 없이 완벽한 서버 구성, 스트림 관리 및 실시간 모니터링을 제공합니다.
OTT(Over-The-Top) 스트리밍 애플리케이션을 구축하는 개발자를 위해 설계된 MistServer는 가볍고 모듈식이며 상업적 용도를 포함한 모든 목적으로 무료로 사용할 수 있습니다. VPS에 자체 호스팅하면 시청자당 요금이나 타사 종속성 없이 스트리밍 인프라를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
MistServer의 주요 특징
다중 프로토콜 지원
플러그인 구성 없이 단일 서버에서 RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, RTSP를 통해 스트림을 수집하고 전송합니다.
웹 기반 설정
명령줄 액세스 없이 내장 웹 인터페이스에서 스트림을 구성하고, 입력을 관리하며, 서버 성능을 모니터링할 수 있습니다.
저지연 스트리밍
SRT 및 WebRTC 출력 옵션은 라이브 이벤트 및 인터랙티브 애플리케이션을 위한 초저지연 스트리밍을 지원합니다.
OTT 애플리케이션 준비됨
OTT 스트리밍 플랫폼을 구축하는 개발자를 위해 제작된 MistServer는 미디어 전송 계층을 처리하므로 애플리케이션에 집중할 수 있습니다.
모듈형 건축
사용하지 않는 프로토콜 바이너리를 제거하여 서버 공간을 줄이고, 애플리케이션에 필요한 스트리밍 프로토콜만 유지하세요.
Hostinger에서 MistServer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.