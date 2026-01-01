Ghostfolio 원클릭 설치.
개인 정보 보호에 중점을 둔 오픈 소스 자산 관리 대시보드로, 주식, ETF, 암호화폐 전반에 걸친 투자를 추적할 수 있습니다.
Ghostfolio용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ghostfolio 활용으로 만들 수 있는 것
Ghostfolio는 여러 자산 클래스(주식, ETF, 암호화폐 등)에 걸쳐 투자 포트폴리오를 하나의 통합된 뷰로 통합하는 오픈 소스 개인 재무 대시보드입니다. 금융 데이터를 타사 서비스로 전송하지 않고도 상세한 성능 분석, 시간 가중 수익률 및 실시간 시장 데이터를 제공합니다.
VPS에 Ghostfolio를 자체 호스팅하면 민감한 금융 정보에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 이 배포에는 영구적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 캐싱을 위한 Redis가 포함되어 있어 거래 내역이 증가함에 따라 빠른 포트폴리오 계산과 안정적인 성능을 보장합니다.
Ghostfolio의 주요 특징
다중 자산 추적
주식, ETF, 암호화폐, 채권 및 대체 자산을 하나의 통합된 포트폴리오 대시보드에서 모니터링할 수 있습니다.
성능 분석
상세한 시간 가중 수익률, 내부 수익률 및 연간 성과 지표는 투자 결정을 평가하는 데 도움이 됩니다.
개인 정보 보호 우선 디자인
모든 금융 데이터는 사용자 본인의 서버에 보관되며, 타사 클라우드는 사용자의 포트폴리오나 거래 내역에 접근할 수 없습니다.
배당금 추적
모든 보유 자산에 걸쳐 배당 소득 및 분배금을 소득 보고 및 수익률 계산과 함께 추적합니다.
CSV 불러오기
CSV 파일과 다양한 증권사 플랫폼에서 거래 내역을 가져와 기존 포트폴리오 내역을 빠르게 온보딩하세요.
Hostinger에서 Ghostfolio을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.