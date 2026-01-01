Ghostfolio는 여러 자산 클래스(주식, ETF, 암호화폐 등)에 걸쳐 투자 포트폴리오를 하나의 통합된 뷰로 통합하는 오픈 소스 개인 재무 대시보드입니다. 금융 데이터를 타사 서비스로 전송하지 않고도 상세한 성능 분석, 시간 가중 수익률 및 실시간 시장 데이터를 제공합니다.

VPS에 Ghostfolio를 자체 호스팅하면 민감한 금융 정보에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 이 배포에는 영구적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 캐싱을 위한 Redis가 포함되어 있어 거래 내역이 증가함에 따라 빠른 포트폴리오 계산과 안정적인 성능을 보장합니다.