주피터랩 원클릭 설치
통합 데이터 과학 환경에서 대화형 노트북, 터미널 및 코드 편집기를 위한 차세대 웹 기반 IDE입니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
JupyterLab 활용으로 만들 수 있는 것
JupyterLab은 Jupyter Notebook의 현대적인 후속작으로, 대화형 노트북, 터미널, 코드 편집기, 파일 브라우저 및 출력 뷰어를 하나의 브라우저 기반 작업 공간에 통합하는 유연한 다중 패널 인터페이스를 제공합니다. 40개 이상의 언어 커널을 지원하며 풍부한 확장 생태계를 통해 Git, 데이터베이스 및 클라우드 스토리지와 통합됩니다.
VPS에 JupyterLab을 호스팅하면 데이터 과학자와 연구자에게 실행 시간 제한, 메모리 제한 및 세션 재설정 없이 전용 컴퓨팅 리소스를 제공합니다. 설치된 패키지, 구성된 환경 및 캐시된 데이터 세트는 세션 간에 유지되므로, 클라우드 노트북 서비스에서 흔히 발생하는 지속적인 재설치 주기를 없앨 수 있습니다.
JupyterLab의 주요 특징
통합 작업 공간
정렬 가능한 다중 패널 인터페이스에서 노트북, 터미널, 텍스트 편집기, 파일 브라우저를 동시에 사용할 수 있습니다. — 도구 간 컨텍스트 전환이 없습니다.
다국어 커널
Python, R, Julia 및 40개 이상의 다른 언어 커널을 실행하고, 동일한 세션 내에서 이들 간에 전환하여 각 작업에 가장 적합한 도구를 사용하세요.
내장 터미널
pip 또는 conda로 패키지를 설치하고, Git 저장소를 관리하며, 별도의 SSH 클라이언트 없이 브라우저에서 직접 시스템 명령을 실행하세요.
실시간 협업
팀원들과 노트북 세션을 공유하여 동시 편집을 할 수 있으며, 실시간 페어 분석 및 협업 모델 개발을 가능하게 합니다.
확장 생태계
성장하는 커뮤니티 확장 기능 라이브러리를 통해 Git 통합, 데이터베이스 커넥터, 변수 검사기 및 시각화 도구로 JupyterLab을 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 JupyterLab을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.