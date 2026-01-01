JupyterLab은 Jupyter Notebook의 현대적인 후속작으로, 대화형 노트북, 터미널, 코드 편집기, 파일 브라우저 및 출력 뷰어를 하나의 브라우저 기반 작업 공간에 통합하는 유연한 다중 패널 인터페이스를 제공합니다. 40개 이상의 언어 커널을 지원하며 풍부한 확장 생태계를 통해 Git, 데이터베이스 및 클라우드 스토리지와 통합됩니다.

VPS에 JupyterLab을 호스팅하면 데이터 과학자와 연구자에게 실행 시간 제한, 메모리 제한 및 세션 재설정 없이 전용 컴퓨팅 리소스를 제공합니다. 설치된 패키지, 구성된 환경 및 캐시된 데이터 세트는 세션 간에 유지되므로, 클라우드 노트북 서비스에서 흔히 발생하는 지속적인 재설치 주기를 없앨 수 있습니다.