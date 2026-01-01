OpenBudgeteer는 YNAB 및 Buckets와 같은 도구에서 영감을 받은 버킷 예산 책정 원칙을 기반으로 구축된 자체 호스팅 개인 금융 애플리케이션입니다. 한 달이 시작되기 전에 모든 수입을 특정 지출 버킷에 할당하여, 지출이 발생할 때마다 반응하는 대신 돈에 대한 명확하고 의도적인 계획을 세울 수 있습니다.

.NET 및 Blazor Server로 구축된 OpenBudgeteer는 전적으로 사용자 자신의 인프라에서 실행되므로 금융 데이터가 타사 클라우드에 절대 닿지 않습니다. 영구 저장을 위해 PostgreSQL 데이터베이스에 연결되며 안전한 액세스를 위한 선택적 인증을 지원합니다. Awesome Self-Hosted 목록에 소개된 바와 같이, 상업용 예산 책정 소프트웨어에 대한 유능하고 무료 대안을 찾는 개인 정보 보호에 민감한 사용자들에게 신뢰할 수 있는 선택입니다.