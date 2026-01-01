원클릭 설치로 OpenBudgeteer 배포
구조화된 카테고리 기반 접근 방식을 통해 개인 재정을 관리하고 통제할 수 있도록 돕는 오픈 소스 버킷 예산 앱입니다.
OpenBudgeteer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenBudgeteer 활용으로 만들 수 있는 것
OpenBudgeteer는 YNAB 및 Buckets와 같은 도구에서 영감을 받은 버킷 예산 책정 원칙을 기반으로 구축된 자체 호스팅 개인 금융 애플리케이션입니다. 한 달이 시작되기 전에 모든 수입을 특정 지출 버킷에 할당하여, 지출이 발생할 때마다 반응하는 대신 돈에 대한 명확하고 의도적인 계획을 세울 수 있습니다.
.NET 및 Blazor Server로 구축된 OpenBudgeteer는 전적으로 사용자 자신의 인프라에서 실행되므로 금융 데이터가 타사 클라우드에 절대 닿지 않습니다. 영구 저장을 위해 PostgreSQL 데이터베이스에 연결되며 안전한 액세스를 위한 선택적 인증을 지원합니다. Awesome Self-Hosted 목록에 소개된 바와 같이, 상업용 예산 책정 소프트웨어에 대한 유능하고 무료 대안을 찾는 개인 정보 보호에 민감한 사용자들에게 신뢰할 수 있는 선택입니다.
OpenBudgeteer의 주요 특징
버킷 예산
매월 초에 모든 수입을 미리 정해진 지출 항목에 배정하여, 재정을 체계적으로 정리하고 순조롭게 관리하세요.
데이터 전체 소유권
귀하의 금융 데이터는 타사 클라우드, 구독료, 벤더 종속성 없이 귀하의 자체 VPS에만 독점적으로 저장됩니다.
선택 사항 인증
내장된 사용자 이름 및 비밀번호 인증으로 예산을 보호하여, 민감한 금융 정보는 본인만 접근할 수 있도록 유지하세요.
PostgreSQL 영속성
모든 거래 및 예산 데이터를 전용 PostgreSQL 데이터베이스에 저장하여 안정적이고 충돌 방지 지속성 및 손쉬운 백업을 제공합니다.
블레이저 서버 UI
Blazor Server로 구동되는 현대적이고 반응형 웹 인터페이스는 브라우저에서 직접 빠르고 인터랙티브한 예산 관리 경험을 제공합니다.
Hostinger에서 OpenBudgeteer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.