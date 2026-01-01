Docmost 원클릭 설치.
실시간 공동 편집, 다이어그램 및 팀 공간 기능을 갖춘 오픈 소스 협업 위키 플랫폼
Docmost용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Docmost 활용으로 만들 수 있는 것
Docmost는 Notion 및 Confluence의 현대적인 오픈 소스 대안으로, 클라우드 호스팅 플랫폼의 개인 정보 보호 문제 없이 실시간 협업 편집이 필요한 팀을 위해 설계되었습니다. 여러 사용자가 충돌 없는 동기화로 동일한 페이지를 동시에 편집할 수 있으며, 공간은 팀, 프로젝트 또는 부서 간의 명확한 분리를 제공합니다.
VPS에 Docmost를 자체 호스팅하면 내부 문서, 아키텍처 결정 및 민감한 지식 기반 콘텐츠가 인프라를 벗어나지 않습니다. 포함된 PostgreSQL 데이터베이스와 Redis 캐시는 협업 편집에 필요한 성능과 안정성을 제공하며, 영구 스토리지는 업데이트 전반에 걸쳐 문서를 보호합니다.
Docmost의 주요 특징
실시간 공동 편집
여러 팀원이 즉각적이고 자연스럽게 느껴지는 충돌 없는 동기화로 동일한 페이지를 동시에 편집할 수 있습니다.
내장형 다이어그램 기능
Draw.io, Excalidraw, and Mermaid는 편집기에서 바로 사용할 수 있으므로 시각적 문서는 작성된 콘텐츠와 함께 유지됩니다.
우주 기반 조직
팀, 프로젝트 또는 부서별로 콘텐츠를 개별 공간으로 분리하고, 각 공간에는 고유한 멤버와 권한 설정이 있습니다.
세분화된 권한
사용자 그룹 및 페이지 수준 액세스 제어를 통해 조직 전체에서 적절한 사람들과 적절한 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.
전체 버전 기록
모든 변경 사항이 기록되므로, 언제든지 이전 수정 사항을 검토하거나 모든 페이지의 이전 버전을 복원할 수 있습니다.
Hostinger에서 Docmost을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.