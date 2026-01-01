Docmost는 Notion 및 Confluence의 현대적인 오픈 소스 대안으로, 클라우드 호스팅 플랫폼의 개인 정보 보호 문제 없이 실시간 협업 편집이 필요한 팀을 위해 설계되었습니다. 여러 사용자가 충돌 없는 동기화로 동일한 페이지를 동시에 편집할 수 있으며, 공간은 팀, 프로젝트 또는 부서 간의 명확한 분리를 제공합니다.

VPS에 Docmost를 자체 호스팅하면 내부 문서, 아키텍처 결정 및 민감한 지식 기반 콘텐츠가 인프라를 벗어나지 않습니다. 포함된 PostgreSQL 데이터베이스와 Redis 캐시는 협업 편집에 필요한 성능과 안정성을 제공하며, 영구 스토리지는 업데이트 전반에 걸쳐 문서를 보호합니다.