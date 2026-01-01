RabbitMQ 원클릭 설치.
분산 애플리케이션 구성 요소 간의 안정적인 비동기 메시징을 위한 오픈 소스 AMQP 메시지 브로커.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
RabbitMQ 활용으로 만들 수 있는 것
RabbitMQ는 사실상의 표준 오픈 소스 메시지 브로커로, AMQP를 구현하며 MQTT, STOMP 및 기타 프로토콜을 지원합니다. 생산자와 소비자를 분리하여 수신자가 사용 불가능할 때 메시지가 안전하게 대기열에 저장되고 다시 연결될 때 안정적으로 전달됩니다. 이는 서비스 간 직접적인 API 호출의 취약성을 제거합니다.
RabbitMQ를 자체 호스팅하면 메시지당 요금 및 벤더 종속성을 없애고, 민감한 비즈니스 이벤트를 자체 인프라 내에 유지하며, 큐 구성, 라우팅 규칙 및 데이터 보존 정책에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 내장된 관리 UI는 외부 모니터링 도구 없이도 메시지 흐름, 큐 깊이 및 소비자 성능에 대한 실시간 가시성을 제공합니다.
RabbitMQ의 주요 특징
유연한 교환 라우팅
다이렉트, 토픽, 팬아웃, 헤더 교환을 통해 상용구 라우팅 코드 없이 메시지가 필요한 소비자에게 정확하게 메시지를 라우팅할 수 있습니다.
안정적인 전달
게시자 확인 및 소비자 승인은 모든 메시지가 최소 한 번 처리되도록 보장하며, 실패한 메시지는 재시도를 위해 데드 레터 큐에 캡처됩니다.
관리 UI
브라우저 기반 대시보드는 실시간 큐 깊이, 메시지 전송률, 연결 상태를 표시하여 CLI 액세스 없이도 모니터링하고 문제를 해결할 수 있습니다.
다중 프로토콜 지원
AMQP, MQTT, STOMP 지원은 IoT 장치, 모바일 앱 또는 마이크로서비스와 같은 모든 서비스가 네이티브 클라이언트 라이브러리를 사용하여 메시지를 게시하고 소비할 수 있음을 의미합니다.
우선순위 큐
메시지에 우선순위 수준을 할당하여 별도의 큐 인프라를 구축할 필요 없이 긴급 작업이 일상적인 백그라운드 작업보다 먼저 처리되도록 합니다.
Hostinger에서 RabbitMQ을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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