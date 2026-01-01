RabbitMQ는 사실상의 표준 오픈 소스 메시지 브로커로, AMQP를 구현하며 MQTT, STOMP 및 기타 프로토콜을 지원합니다. 생산자와 소비자를 분리하여 수신자가 사용 불가능할 때 메시지가 안전하게 대기열에 저장되고 다시 연결될 때 안정적으로 전달됩니다. 이는 서비스 간 직접적인 API 호출의 취약성을 제거합니다.

RabbitMQ를 자체 호스팅하면 메시지당 요금 및 벤더 종속성을 없애고, 민감한 비즈니스 이벤트를 자체 인프라 내에 유지하며, 큐 구성, 라우팅 규칙 및 데이터 보존 정책에 대한 완전한 제어권을 제공합니다. 내장된 관리 UI는 외부 모니터링 도구 없이도 메시지 흐름, 큐 깊이 및 소비자 성능에 대한 실시간 가시성을 제공합니다.