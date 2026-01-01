Faktory는 모든 프로그래밍 언어에 강력한 작업 처리를 제공하는 독립형 백그라운드 작업 서버입니다. 간단한 프로토콜 기반 인터페이스를 제공하여 Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP 등 다양한 언어로 작성된 워커들이 단일 언어 생태계에 얽매이지 않고 모두 동일한 작업 인프라를 공유할 수 있습니다.

VPS에 Faktory를 자체 호스팅하면 작업 큐, 재시도 로직 및 성능 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 내장된 웹 대시보드를 통해 추가 도구 없이 처리량 모니터링, 실패한 작업 검사, 큐 실시간 관리가 가능합니다.