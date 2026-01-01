원클릭 설치로 Faktory 배포
작업 모니터링 및 관리를 위한 내장 웹 UI를 갖춘 고성능, 언어 독립적인 백그라운드 작업 서버.
Faktory용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Faktory 활용으로 만들 수 있는 것
Faktory는 모든 프로그래밍 언어에 강력한 작업 처리를 제공하는 독립형 백그라운드 작업 서버입니다. 간단한 프로토콜 기반 인터페이스를 제공하여 Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP 등 다양한 언어로 작성된 워커들이 단일 언어 생태계에 얽매이지 않고 모두 동일한 작업 인프라를 공유할 수 있습니다.
VPS에 Faktory를 자체 호스팅하면 작업 큐, 재시도 로직 및 성능 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 내장된 웹 대시보드를 통해 추가 도구 없이 처리량 모니터링, 실패한 작업 검사, 큐 실시간 관리가 가능합니다.
Faktory의 주요 특징
언어 독립적인 디자인
Faktory 클라이언트 라이브러리가 있는 모든 언어는 작업을 대기열에 추가하고 처리할 수 있어, 다국어 스택 전반에 걸쳐 쉽게 통합할 수 있습니다.
내장형 웹 대시보드
기본으로 제공되는 직관적인 브라우저 기반 UI를 통해 큐 깊이, 작업 처리량, 실패를 모니터링할 수 있습니다.
안정적인 작업 영속성
작업은 내장된 Redis 호환 저장소를 사용하여 디스크에 저장되며, 재시작 또는 실패 시에도 작업 손실이 없도록 보장합니다.
자동 재시도
실패한 작업은 구성 가능한 백오프 스케줄에 따라 자동으로 재시도되며, 일시적인 오류에 대한 수동 개입을 줄여줍니다.
대기열 우선순위
구성 가능한 가중치를 사용하여 명명된 큐로 작업을 라우팅하여, 우선순위가 높은 작업이 항상 먼저 처리되도록 합니다.
Hostinger에서 Faktory을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.