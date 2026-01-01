오픈 노트북 원클릭 설치
하나의 자체 호스팅 앱에서 노트 필기, 문서 관리 및 상황별 AI 채팅을 결합한 AI 네이티브 지식 작업 공간.
Open Notebook용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Open Notebook 활용으로 만들 수 있는 것
Open Notebook은 글쓰기, 연구 및 AI 지원을 단일 환경에 유지하는 자체 호스팅 AI 네이티브 노트북 플랫폼입니다. 문서, 채팅 인터페이스, 분산된 파일 시스템 사이를 전환하는 대신, Open Notebook은 노트, 업로드된 파일, AI 컨텍스트가 연결된 하나의 작업 공간을 생성하여 시간이 지남에 따라 축적되는 지식을 잃지 않고 대략적인 아이디어에서 구조화된 문서로 더 쉽게 전환할 수 있도록 합니다.
이 배포는 영구 저장을 위해 Open Notebook을 SurrealDB와 페어링하여 모든 노트와 AI 상호 작용 기록을 사용자 인프라에 보관합니다. 자체 호스팅은 데이터가 타사 SaaS 시스템을 거치지 않으며, 액세스, 백업 및 보존에 대한 완전한 제어권을 유지한다는 것을 의미합니다.
Open Notebook의 주요 특징
통합된 AI 작업 공간
노트와 AI 채팅은 동일한 컨텍스트를 공유하므로, 어시스턴트는 일반적인 지식에만 의존하지 않고 실제 문서에서 정보를 가져옵니다.
SurrealDB 백엔드
전용 SurrealDB 인스턴스는 재시작 시에도 메모, 업로드된 파일 및 데이터베이스 상태를 위한 빠르고 영구적인 저장 공간을 제공합니다.
상황 인지 지원
자신의 자료에 대해 질문하고, 이미 작성한 메모와 문서에 기반한 답변을 얻으세요.
개인 정보 보호 설계
모든 데이터는 귀하의 VPS에 저장됩니다 — SaaS 동기화도, 노트나 AI 대화에 대한 타사 접근도 없습니다.
유연한 지식 관리
개인 연구 일지, 엔지니어링 런북, 제품 기획 및 장기 지식 기반에 적합합니다.
Hostinger에서 Open Notebook을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.