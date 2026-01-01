Open Notebook은 글쓰기, 연구 및 AI 지원을 단일 환경에 유지하는 자체 호스팅 AI 네이티브 노트북 플랫폼입니다. 문서, 채팅 인터페이스, 분산된 파일 시스템 사이를 전환하는 대신, Open Notebook은 노트, 업로드된 파일, AI 컨텍스트가 연결된 하나의 작업 공간을 생성하여 시간이 지남에 따라 축적되는 지식을 잃지 않고 대략적인 아이디어에서 구조화된 문서로 더 쉽게 전환할 수 있도록 합니다.

이 배포는 영구 저장을 위해 Open Notebook을 SurrealDB와 페어링하여 모든 노트와 AI 상호 작용 기록을 사용자 인프라에 보관합니다. 자체 호스팅은 데이터가 타사 SaaS 시스템을 거치지 않으며, 액세스, 백업 및 보존에 대한 완전한 제어권을 유지한다는 것을 의미합니다.