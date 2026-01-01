원클릭 설치로 Shynet 배포
개인 정보 보호를 존중하는 웹 분석 플랫폼으로, 쿠키 없이 작동하며 완전한 데이터 소유권을 제공합니다.
Shynet용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Shynet 활용으로 만들 수 있는 것
Shynet은 개인 정보 보호에 민감한 웹사이트 소유자를 위해 설계된 자체 호스팅 웹 분석 플랫폼입니다. 상업용 분석 도구와 달리 Shynet은 쿠키, 핑거프린팅 또는 개인 데이터 수집 없이 방문자 행동을 추적하여 쿠키 배너나 동의 대화 상자 없이도 GDPR 및 유사한 개인 정보 보호 규정을 완벽하게 준수합니다.
자체 VPS에 Shynet을 배포하면 방문자 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다. 사용자 개인 정보를 존중하고 분석 데이터에 대한 완전한 소유권을 유지하면서 세션, 리퍼러, 로드 시간 및 지리적 데이터와 같은 깔끔하고 의미 있는 지표를 얻을 수 있습니다.
Shynet의 주요 특징
쿠키 없는 추적
쿠키나 핑거프린팅 없이 분석 데이터를 수집하여 동의 배너가 필요 없으며, GDPR 및 CCPA를 준수하게 합니다.
셀프 호스팅 데이터 소유권
모든 방문자 데이터는 귀하의 VPS에 보관됩니다 — 제3자 공유, 데이터 브로커, 플랫폼 종속성 없이.
경량 임베드 스크립트
단일 자바스크립트 스니펫 또는 자바스크립트가 없는 1x1 픽셀 트래커는 어떤 웹사이트나 정적 사이트 생성기와도 통합됩니다.
다중 사이트 관리
단일 대시보드에서 여러 웹사이트의 분석을 관리하고, 팀별 사이트 액세스 제어 기능을 제공합니다.
실시간 세션 데이터
활성 세션, 유입 경로, 페이지 로드 시간 및 지역별 분석을 실시간으로 확인합니다.
Hostinger에서 Shynet을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.