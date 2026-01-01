Shynet은 개인 정보 보호에 민감한 웹사이트 소유자를 위해 설계된 자체 호스팅 웹 분석 플랫폼입니다. 상업용 분석 도구와 달리 Shynet은 쿠키, 핑거프린팅 또는 개인 데이터 수집 없이 방문자 행동을 추적하여 쿠키 배너나 동의 대화 상자 없이도 GDPR 및 유사한 개인 정보 보호 규정을 완벽하게 준수합니다.

자체 VPS에 Shynet을 배포하면 방문자 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다. 사용자 개인 정보를 존중하고 분석 데이터에 대한 완전한 소유권을 유지하면서 세션, 리퍼러, 로드 시간 및 지리적 데이터와 같은 깔끔하고 의미 있는 지표를 얻을 수 있습니다.