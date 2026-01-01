원클릭 설치로 Zammad 배포
이메일, 채팅 및 소셜 채널을 단일 티켓팅 워크플로로 전환하는 오픈 소스 헬프데스크 및 고객 지원 플랫폼입니다.
Zammad용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Zammad 활용으로 만들 수 있는 것
Zammad는 이메일, 채팅, 전화, Twitter, Facebook, Telegram 대화를 단일 티켓 대기열로 통합하는 완전한 오픈 소스 헬프데스크 및 고객 지원 시스템입니다. 상담원은 하나의 받은 편지함에서 작업하며 고객은 선호하는 채널을 통해 연락할 수 있고, 모든 상호 작용은 완전한 감사 기록과 함께 통합된 고객 프로필에 기록됩니다.
자체 VPS에 Zammad를 셀프 호스팅하면 상담원당 라이선스 비용 없이 고객 데이터, 대화 기록 및 SLA 지표를 직접 관리할 수 있습니다. 이 플랫폼은 1인 지원 데스크부터 사용자 지정 워크플로, 지식 기반 문서 및 시간 추적 기능을 갖춘 여러 팀 운영 규모까지 확장 가능합니다.
Zammad의 주요 특징
다채널 받은 편지함
이메일, 웹 채팅, 텔레그램, 트위터, 페이스북, 전화에서 티켓을 가져와 하나의 대기열로 통합하여 상담원이 도구 간에 탭을 전환할 필요가 없도록 합니다.
SLA 및 에스컬레이션
고객 또는 티켓 유형별로 응답 및 해결 목표를 정의하고, 마감 기한이 지연될 경우 자동으로 에스컬레이션합니다.
도움말
다국어 지원을 통해 공개 및 내부 문서를 게시하여 반복적인 티켓을 줄이고 신규 상담원을 더 빠르게 온보딩합니다.
전체 텍스트 검색
Elasticsearch 기반 검색은 모든 티켓, 문서, 고객 기록 전반에 걸쳐 대규모 환경에서도 밀리초 단위로 결과를 반환합니다.
사용자 정의 워크플로
코드를 작성하지 않고도 티켓을 라우팅하고, 답장을 보내고, 필드를 업데이트하는 트리거 기반 자동화 및 스케줄러 작업을 구축하세요.
REST API 및 웹훅
Zammad를 CRM, 모니터링 도구 및 챗봇과 포괄적인 REST API 및 아웃바운드 웹훅을 통해 통합합니다.
Hostinger에서 Zammad을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.