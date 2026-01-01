Zammad는 이메일, 채팅, 전화, Twitter, Facebook, Telegram 대화를 단일 티켓 대기열로 통합하는 완전한 오픈 소스 헬프데스크 및 고객 지원 시스템입니다. 상담원은 하나의 받은 편지함에서 작업하며 고객은 선호하는 채널을 통해 연락할 수 있고, 모든 상호 작용은 완전한 감사 기록과 함께 통합된 고객 프로필에 기록됩니다.

자체 VPS에 Zammad를 셀프 호스팅하면 상담원당 라이선스 비용 없이 고객 데이터, 대화 기록 및 SLA 지표를 직접 관리할 수 있습니다. 이 플랫폼은 1인 지원 데스크부터 사용자 지정 워크플로, 지식 기반 문서 및 시간 추적 기능을 갖춘 여러 팀 운영 규모까지 확장 가능합니다.