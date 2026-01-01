MySpeed 원클릭 설치 배포
자동화된 테스트를 실행하고 시간 경과에 따른 연결 기록을 시각화하는 자체 호스팅 인터넷 속도 테스트 추적기입니다.
MySpeed용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MySpeed 활용으로 만들 수 있는 것
MySpeed는 인터넷 연결 성능을 지속적으로 추적하는 경량의 자체 호스팅 속도 테스트 모니터링 도구입니다. Ookla, LibreSpeed 또는 Cloudflare를 사용하여 구성 가능한 일정에 따라 자동화된 속도 테스트를 실행하고, 결과를 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장하여 며칠, 몇 주, 몇 달에 걸쳐 추세를 분석할 수 있습니다.
원시 측정값 외에도 MySpeed는 대화형 차트, 구성 가능한 데이터 보존 정책, 이메일, Signal, WhatsApp 또는 Telegram을 통한 상태 확인 알림, 그리고 기존 관찰 가능성 스택에 통합하기 위한 선택적 Prometheus 메트릭을 제공합니다. 모든 데이터는 사용자 자신의 서버에 유지됩니다 — 타사 분석, 클라우드 종속성, 테스트당 비용이 없습니다.
MySpeed의 주요 특징
자동화된 속도 테스트
cron 표현식을 사용하여 반복 테스트를 예약하면 수동 개입 없이 연결 품질을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.
여러 테스트 제공업체
신뢰하는 제공업체로부터 정확하고 비교 가능한 결과를 얻으려면 Ookla, LibreSpeed, Cloudflare 중 하나를 속도 테스트 백엔드로 선택하세요.
과거 차트
구성 가능한 시간 범위에 걸쳐 다운로드, 업로드 및 핑 추세를 시각화하여 성능 저하 패턴을 파악하고 ISP에 책임을 물을 수 있습니다.
건강 알림
연결이 정의된 임계값 아래로 떨어질 때 이메일, Signal, WhatsApp 또는 Telegram을 통해 알림을 받습니다.
프로메테우스 지표
속도 테스트 결과를 Prometheus 메트릭으로 내보내어 다른 인프라 모니터링과 함께 Grafana 대시보드에 통합합니다.
Hostinger에서 MySpeed을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.