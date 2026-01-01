MySpeed는 인터넷 연결 성능을 지속적으로 추적하는 경량의 자체 호스팅 속도 테스트 모니터링 도구입니다. Ookla, LibreSpeed 또는 Cloudflare를 사용하여 구성 가능한 일정에 따라 자동화된 속도 테스트를 실행하고, 결과를 로컬 SQLite 데이터베이스에 저장하여 며칠, 몇 주, 몇 달에 걸쳐 추세를 분석할 수 있습니다.

원시 측정값 외에도 MySpeed는 대화형 차트, 구성 가능한 데이터 보존 정책, 이메일, Signal, WhatsApp 또는 Telegram을 통한 상태 확인 알림, 그리고 기존 관찰 가능성 스택에 통합하기 위한 선택적 Prometheus 메트릭을 제공합니다. 모든 데이터는 사용자 자신의 서버에 유지됩니다 — 타사 분석, 클라우드 종속성, 테스트당 비용이 없습니다.